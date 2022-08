La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto, lo que provocó la suspensión de ambos jugadores de Boca Juniors por dos partidos, ha generado la reacción del director técnico de la selección peruana, Juan Reynoso.

El popular ‘Cabezón’ no fue ajeno a la polémica del momento en el fútbol argentino. En ese sentido, Reynoso destacó la actitud de Carlos Zambrano, no solo porque no se quedó callado ante los reclamos de Benedetto sino también porque salió al segundo tiempo sabiendo que todas las cámaras se iban a enfocar en su rostro.

“Hoy me consta que el peruano no se achica, no es fácil estar afuera” , comentó el estratega nacional en diálogo con el programa ‘De fútbol se habla así’ de Directv Sports.

Sin embargo, Reynoso se mostró consciente de que alguna situación similar se pueda vivir algún día en el vestuario de la selección peruana. Es por eso que dejó en claro la importancia de que todos los jugadores tengan bien definidos los objetivos del equipo y las pautas de comportamiento.

“Justicia y disciplina. Lo importante es no caer en ambigüedad con la definición de justicia sino cada quién hará lo que le conviene, tenemos que tener las reglas claras con el equipo”, añadió.

Reynoso habló del futuro de Paolo Guerrero en la selección

Juan Reynoso tiene el nuevo equipo de Perú en la cabeza y aquella fichas que espera mover para los próximos amistosos de la selección peruana en este 2022, donde la presencia la presencia de Paolo Guerrero es un tema que tiene ‘Cabezón’ al entrenador nacional quien ha confesado tener una charla pendiente con el delantero del Avaí FC.

Esta nueva continuidad en Avaí FC significa una posibilidad para el DT de Perú. “ Uno tiene que ser respetuoso con él, cuando se se sienta mejor, porque es parte de la evolución, después de una lesión como la que tuvo. Cada vez va entrando más, se ve más suelto en sus movimientos y llegado el momento, es una charla inevitable, con el capitán y líder de los últimos tiempos de la Selección, aparte tenemos cierta relación ”, reveló Juan Reynoso a Radio Ovación.

Juan Reynoso habla sobre futro d ePalo en la selección peruana (video: Radio Ovación)