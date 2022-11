La selección peruana derrotó por 1-0 a Bolivia en un partido que marcó el debut de 4 jugadores con la ‘Blanquirroja’. Juan Reynoso mandó al campo de juego a Piero Quispe, Roberto Villamarín, Paolo Reyna y Yuriel Celi.

En ese sentido, en la conferencia de prensa luego del duelo con los altiplánicos, el popular ‘Cabezón’ sostuvo que estos estrenos forman parte de un proceso de recambio generacional, el cual pretende liderar en la selección peruana.

“Así sean 6, 7 u 8, lo que nos marca la pauta es que son jugadores que estaban esperando su oportunidad, que creemos en el talento peruano y que la selección en lo que visualizamos en dos o tres años más es que haya un recambio natural, generacional , con el apoyo de Christian (Cueva) y los referentes”, señaló.

“La verdad, me siento halagado como aficionado de la selección porque los veo convivir, veo lo que transmiten, como muestran respeto y admiración. La verdad, nos facilitan, al cuerpo técnico y a los directivos, esta transición que, Dios quiera, se siga dando de forma natural y con estos resultados”, añadió.

“Esa parte nos tiene muy tranquilos porque no se trata de habar, se trata de ejemplos. Y el compromiso de los mayores, de dejar sus vacaciones al lado, de hablar con sus clubes, algunos no pudieron porque sus clubes se pusieron intransigentes, eso no me había tocado vivirlo ni de jugador y la verdad es para felicitar y aplaudir”, agregó.

🎙️ La palabra de Christian Cueva y Juan Reynoso tras la victoria por 1-0 ante Bolivia en la UNSA. #LaCasaDeLaSelección ❤️ pic.twitter.com/tTPTKAPXjG — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 20, 2022

Juan Reynoso no le dio mucha atención al triunfo sobre Bolivia, prefirió enfocarse en la manera que el equipo responde a su estilo de juego.

“Los resultados para mí son anecdóticos. Hubiera dicho lo mismo si hubiéramos perdido o empatado. Ganando creo que me quedo con la respuesta, con los números de los entrenamientos y si logramos que la mayoría de equipos entrene de esa forma, va a ser más fácil hacer crecer el universo”, acotó.

Asimismo, se refirió a la capitanía de Christian Cueva. “Las cosas se ganan, no se dan y Christian se lo ha ganado. Si hubiéramos hecho una encuesta, todos me hubieran dicho que sea el capitán”, sentenció.

