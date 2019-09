Selección peruana: Kevin Quevedo fue convocado a la Sub 23 para los amistosos ante Colombia

Empieza el camino rumbo a Tokio 2020. La FPF anunció la convocatoria de 26 jugadores que integrarán la selección peruana sub 23 que enfrentará en dos amistosos internacionales a su similar de Colombia. La novedad es la presencia de Kevin Quevedo, que dejó su lugar en la mayor para volver al equipo del técnico Nolberto Solano.

Luego de su participación en los Juegos Panamericanos, en los que no se obtuvieron los resultados esperados, la selección peruana sub 23 vuelve a juntarse con miras al torneo Preolímpico Tokio 2020 que se disputará en Colombia entre enero y febrero del próximo año. Y los primeros amistosos serán en casa ante el anfitrión del próximo certamen.



Perú vs. Colombia jugarán el 10 y 13 de octubre en el estadio Miguel Grau del callao y para ello Nolberto Solano decidió convocar 26 jugadores entre los que destacan la presencia de Kevin Quevedo, presente en los últimos amistoso de la bicolor adulta, así como la presencia de Cristopher Olivares, quien volvió este semestre al Perú tras su paso por Portugal.

Otra sorpresa es el llamado del defensor Franco Medina, el único defensor de César Vallejo, así como el llamado de Dylan Caro, lateral de Alianza Lima quien está gozando de minutos en el plantel principal.

Estos 26 jugadores llamados a la selección peruana, que a diferencia de los Juegos Panamericanos no cuenta con experimentados, va por sus primeros minutos de juego en equipo. El objetivo es llegar a Tokio 2020

