El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, anunció los nombres de los 28 convocados para la fecha doble de noviembre, en la que enfrentaremos a Bolivia el jueves 11 en el Estadio Nacional y a Venezuela el martes 16 en tierras llaneras.

La lista de convocados tiene dos jugadores menos que la de la fecha triple anterior, además, varios jugadores quedaron fuera de la lista por diversos motivos. Esta es la lista de los futbolistas que quedaron fuera de la consideración del ‘Tigre’ para esta fecha eliminatoria.

1. Paolo Guerrero: en recuperación

El ‘Depredador’ rescindió el contrato que lo unía con el Inter de Porto Alegre y es un jugador libre. Guerrero ha tomado la decisión de tomarse un tiempo para recuperarse completamente por lo que, después de hacerse revisar en Alemania, pasará algunos días en la Videna. De recuperarse totalmente, se espera que esté en la convocatoria del próximo año.

2. Raúl Ruidíaz: lesionado

Después de la última fecha doble, Ruidíaz no ha jugado con su equipo, el Seattle Sounders de la MLS.

3. Edison Flores: lesionado

El caso de ‘Orejas’ es similar al de Ruidíaz. El jugador del DC United terminó con una lesión luego de la victoria 2-0 ante Chile y no ha vuelto ver acción desde entonces.

4. Santiago Ormeño: falta de continuidad

“Santiago ahora en esta lista no está, pero posiblemente se pueda dar. Lo que pasa en que Santiago se le está dando una no continuidad de mucho tiempo. La participación en su equipo es poca, sumado eso a los inconvenientes de delanteros de la Selección, queremos darle participación a los que mayormente tienen una continuidad. El promedio de Ormeño en su club es muy poco, pero no significa que no lo tengamos en cuenta”. Así explicó el ‘tigre’ el no llamado del atacante de León.

5. Gustavo Dulanto: decisión técnica

“A todos nos pone contentos por lo que vive. Estamos siguiéndolo de cerca, todo lo que acontece respecto a él”, inició Gareca su explicación de la ausencia del zaguero.

“En la selección nos han pedido jugadores, hemos recibido muchas críticas por algunos que en su momento eran pedidos por toda la prensa, por todo el mundo. Después, con el tiempo, no han sostenido eso”, expresó el ‘Tigre’.

“Es muy fácil llevarlo muy arriba al jugador y luego mostrarle otra cara. Nosotros estamos al tanto de todos los detalles. Esta popularidad que se agarra en determinado momento, también tiene otra cara. Nos eleva mucho y la caída es muy grande”, finalizó Gareca.

6. Yordy Reyna: lesión

La ‘Magia’ no se ha recuperado de la lesión que le impidió estar en la fecha triple, pese a que viajó a Lima para estar con el grupo completo.

7. Anderson Santamaría: decisión técnica

“No es fácil hacer una lista, como Anderson Santamaría, que fue titular hasta hace poco”, dijo Gareca cuando explicó la ausencia de Dulanto. El estratega argentino dio a entender que la no presencia del defensa de Atlas responde a un tema de nivel.

