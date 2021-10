Las Eliminatorias no son una ciencia exacta, no hay una cantidad de puntos que te aseguren clasificar al Mundial. Además, lo ideal sería no vivir con la calculadora bajo el brazo, sin embargo, la derrota de Perú 1-0 ante Bolivia, obliga a hacer números y presupuestar hazañas.

Teniendo en cuenta los puntos obtenidos por los 3 últimos quintos puestos (Uruguay con 24 en el 2010 y 25 en el 2014, y Perú con 26 en el 2018) y que a la selección no le alcanzaría empatar con alguien en dicha casilla (por la baja diferencia de goles), estimaremos una media de 26 puntos para clasificar.

De esta manera, Perú debe sumar 15 puntos de 21 posibles. Esta combinación nos lleva a tener que ganar 5 partidos o solo hacerlo en 4 pero empatar los otros 3 (sin derecho a perder ninguno).

1. Argentina vs Perú (14/10/21): 1 punto

Argentina no es el mismo al que le empatamos en la eliminatoria anterior, viene de golear a Uruguay por lo que sacar puntos en Buenos Aires sería toda una hazaña. Sumar uno sería un buen resultado, una derrota nos obliga a ganar en Colombia o Uruguay.

2. Perú vs Bolivia (11/11/21): 3 puntos

Tres puntos que deben asegurarse. Esta debería ser la fecha en que trepemos posiciones, sacando los 6 puntos en disputa en noviembre.

3. Venezuela vs Perú (16/11/21): 3 puntos

El otro partido obligatorio de ganar de visita es este. Los ‘llaneros’, pese a su mal arranque, ya demostraron ante Ecuador que pueden hacer respetar la casa. No se debe subestimar a este rival.

4. Colombia vs Perú (27/01/22): 1 punto

Si nos abocamos a lo numérico, se puede perder este encuentro y aún así llegar a los 26 puntos si ganamos en Montevideo. No obstante, robar un empate sería importantísimo por tratarse de un rival directo por el puesto 5.

5. Perú vs Ecuador (01/02/22): 3 puntos

El duelo de local más difícil de lo que queda de eliminatorias. El triunfo es obligatorio ante un Ecuador complicado pero errático.

6. Uruguay vs Perú (24/03/22): 1 punto

Un caso similar al de la anterior visita. Se podría perder (solo si ganamos en Colombia), pero eso significaría que un rival directo sume 3 puntos. En Montevideo ya hemos hecho buenos partidos (incluso ganamos), todo dependerá del momento del equipo.

7. Perú vs Paraguay (29/03/22): 3 puntos

Si llegamos con opciones a la fecha final, no ganar sería imperdonable. La selección nacional nunca ha perdido ante Paraguay de local por eliminatorias, por lo que otra cosa además de los 3 puntos no es una opción.

La próxima fecha

La jornada 12 se jugará íntegramente el jueves 14 de octubre.

Bolivia vs. Paraguay (3:00 p.m.)

Colombia vs. Ecuador (4:00 p.m.)

Argentina vs. Perú (6:30 p.m.)

Chile vs. Venezuela (7:00 p.m.)

Brasil vs. Uruguay (7:30 p.m.)

