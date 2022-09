Sabe qué es tener un técnico nuevo. Francisco ‘Paco’ Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ en ATV, dejó entrever cierta incomodidad de los jugadores de la selección peruana con la propuesta de Juan Reynoso y la sustentó con algunas declaraciones finalizado el duelo ante México.

“ No sé si es mi impresión o es la impresión de todo el estudio acá, pero ¿hay cierta incomodidad del plantel con Juan? No lo sé, vamos rápidamente a las declaraciones de Callens y de los otros chicos, no quiero hacer polémica ”, dijo el exfutbolista.

“ Empezamos a jugar como el entrenador quería… ”, dijo el zaguero de New York City de la MLS y el presentador de ‘El Deportivo’ criticó esta frase. “ O sea, lo mandan al frente a Juan y todos sacan cuerpo ”.

Paco Bazán deja entrever incomodidad de jugadores de la selección (Video:ATV)

Paco Bazán: “Les esta costando, pero es normal”

El conductor también analizó otras declaraciones como las de Renato Tapia y Edison Flores “Siempre coger la idea de un entrenador, sobre todo, en los primeros días es complicado, pero es una idea muy buena”, dijo el ‘Capitán de Futuro’. “ Es el primer partido de esta nueva era, estamos para corregir detalles ”, señaló el popular ‘Orejas’.

El exarquero reconoció que les ha afectado no estar más bajo la protección del ‘Tigre’. “ Están detallando y están marcado que es el inicio de una nueva era. Les está costando, es normal, durante siete años han estado amparados por la mano cariñosa de Ricardo Gareca. Siete años que hicieron de la selección una familia ”, reflexionó.

“ Hay un nuevo padre un nuevo estilo también, hay un nuevo acercamiento de un nuevo técnico, es un proceso y les está costando, hay incomodidad, pero es normal, pero va a pasar ”, reconoció.

MIRA TAMBIÉN : Jugadores de selección peruana cenaron hamburguesa y Juan Reynoso explotó |VIDEO

“No echen mano de lo que desechó Gareca”

También fue crítico con el llamado de algunos jugadores marginados por Ricardo Gareca en la anterior Eliminatoria. “ Esto si no lo entiendo, todo bien con Raúl Ruidiaz, no está mal convocar a toda la base de Ricardo Gareca, es lo que tenemos, no está mal haber empezado con este equipo, pero echar manos de los que Gareca desechó. ¡Por Dios! No la tocó una sola vez, no entiendo el cambio de Lapadula ”, finalizó.