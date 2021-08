Paolo Guerrero es uno de los últimos jugadores que militan en el extranjero que se suman a los trabajos de la Selección Peruana en la Videna, de cara a los encuentros por Eliminatorias Qatar 2022. El delantero peruano superó una lesión y ha venido sumando muchos minutos con Internacional de Porto Alegre.

TE PUEDE INTERESAR ¡Atento, Gareca! Conoce el itinerario que tendrá Uruguay para el partido ante Perú en Lima

En breves declaraciones con la prensa, tras salir del aeropuerto, Paolo Guerrero indicó: “He venido jugando, he tenido minutos, no he cumplido 90 minutos, pero me siento muy bien. He dejado de lado mi lesión. Es una bonita oportunidad para recuperarme bien. No es como la otra vez (ante Colombia) que estaba con muchas dificultades, pero hoy en día ya puedo decir que estoy recuperado”.

Sobre el objetivo que tiene el plantel de cara a los encuentros, señaló: “El equipo, el grupo viene muy bien. Esperamos sacar puntos en esta fecha triple que tenemos ahora. En el fútbol no hay favoritos. Va a ser difícil enfrentar a Uruguay”.

¿Cuándo serán los partido de Perú por la fecha triple de Setiembre?

Los encuentros que tendrá el combinado nacional serán ante Uruguay, Venezuela y Brasil, el 2, 5 y 7 de septiembre. Los dos primeros duelos se jugarán a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que el último a las 7:30 p.m. en la ciudad de Pernambuco.

Al solo contar con cuatro puntos y estar en la última posición de la tabla de posiciones de las Clasificatorias, la Selección Peruana necesita sumar de forma obligatoria en casa para mantenerse con posibilidades de clasificar al Mundial Qatar 2022.

Gianluca Lapadula es baja frente a los charrúas, luego de ser amonestado en el triunfo ante Ecuador en Quito. Ahora el ‘Tigre’ analizará cuál será el sustituto del delantero que milita en el fútbol italiano.