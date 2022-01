El comentarista televisivo, Phillip Butters, prometió regalarle un automóvil a Christian Cueva si la selección peruana logra clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. Esta promesa fue recibida por el hábil volante peruano, quien le respondió a su estilo.

MIRA TAMBIÉN: Hincha de Perú apostó 2 mil soles a victoria ante Jamaica y se llevó este premio

“Padrino, qué está pasando contigo. Últimamente te me has revelado, te has puesto en la otra vereda. Si tu eres trujillano como yo, comemos shambar, ceviche”, inició Cueva en un video propalado en las redes sociales.

Cueva aceptó la promesa de Butters y se comprometió a clasificar a la selección peruana a la próxima cita mundialista. Además, señaló que el auto que el locutor de PBO le regalará debe ser de un modelo y marca de su escogencia.

“Ya olvídate del penal, yo te voy a hacer clasificar, guarda este video. Y voy a tomar en serio tus palabras, el carro que yo quiera”, sostuvo el popular ‘Aladino’.

Phillip Butters le promete un carro a Cueva si va al Mundial y el volante le responde. Video: PBO

Christian Cueva forma parte de la convocatoria de Ricardo Gareca para la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022, en la que la selección peruana enfrentará a

Lista de convocados para los duelos ante Colombia y Ecuador

Pedro Gallese

José Carvallo

Ángelo Campos

Luis Advíncula

Carlos Zambrano

Miguel Araujo

Luis Abram

Renzo Garcés

Miguel Trauco

Alexander Callens

Aldo Corzo

Marcos López

Nilson Loyola

Jhilmar Lora

Renato Tapia

Pedro Aquino

Wilder Cartagena

Horacio Calcaterra

Jairo Concha

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzáles

Sergio Peña

Christian Cueva

André Carrillo

Raziel García

Gabriel Costa

Edison Flores

Santiago Ormeño

Gianluca Lapadula

Alex Valera