¿Dardo a Coudet? Tapia: "si no juego, no es porque no quiero, es que no me ponen"

Renato Tapia salió al frente de algunas críticas que recibe en España por sus pocos minutos en el Celta de Vigo. El volante de la selección peruana elaboró una respuesta que bien podría ser también un dardo a su entrenador, Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

TE VA A INTERESAR | Roberto Martínez califica de ‘serpiente’ a Viviana Rivasplata: Esta es su razón | VIDEO

Como se recuerda, hace unos meses, el director técnico de Celta de Vigo, explotó por una lesión de Tapia cuando jugaba por la selección peruana. “Cada vez que va a Perú vuelve tocado, parece que somos los mecánicos que lo arreglamos para que juegue con la selección peruana”, sostuvo en ese momento.

Esto, sumado a que ya no es habitual titular en el Celta, ha llevado a que algunos hinchas usen este argumento para arremeter contra el mediocampista peruano. En conversación con el youtuber Jaime Ferraro, el popular ‘Cabezón’ contestó de manera tajante.

“Hay gente que te quiere y que no te quiere, es normal. Sobre todo con esto que dijeron que solo me ponía bien para la selección o que me estaba cuidando”, inició.

“Me puedes decir lo que tu quieras pero lo que siempre me ha dado coraje, hasta el punto de ponerme a llorar, es que me digan que soy un mal profesional. A mí me duele mucho que mucha gente diga que solo vengo a cobrar o a ponerme bien solo para la selección ”, agregó.

Tapia, además, dejó un mensaje que también parecía dirigido a Coudet, puesto que recalcó que sus pocos minutos responde únicamente a una decisión del estratega argentino.

“ Por qué no lo dijeron el año pasado cuando jugué 32 partidos en menos de un año y también selección. Ya ahora que no estoy jugando, porque el DT. ha decidido no ponerme, ahora sí. Yo no puedo decirle al técnico que me ponga porque la gente dice que no juego aquí y a la selección sí, a la selección me van a seguir llamando y nunca voy a dudar en ir”, sostuvo.

“ Hay que ser conscientes que, aquí, no estoy jugando no porque no quiero, sino porque no me ponen ”, añadió.

¿Dardo a Coudet? Tapia: "si no juego, no es porque no quiero, es que no me ponen". Video: Jorge Ferraro.