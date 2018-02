Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro: "Tiene todas las posibilidades de ir al Mundial"

Una polémica más para la vida. Ricardo Gareca abrió la puertita más chiquita del avión rumbo a Rusia y por allí podría entrar Claudio Pizarro.



El DT de la selección peruana charló con el portal oficial de la Bundesliga y durante la entrevista reconoció que el ‘Bombardero’ no está descartado de la lista de 23 convocados al Mundial 2018.



“Claudio Pizarro tiene todas las posibilidades. De ninguna manera están las puertas cerradas en la selección. Todo dependerá de él”, aseguró Ricardo Gareca.



A pesar de las declaraciones del entrenador, el delantero del Colonia de Alemania, con 39 años, deberá darle un cambio de 180 grados a su actual momento futbolístico, pues en la temporada apenas ha jugado 192 minutos y no ha marcado un gol.



“Lo que siempre hemos analizado de Claudio Pizarro es el presente. Ya lo hemos hablado con él. Lo importante en un jugador de su edad es el día a día. Es muy factible que vaya un preparador de la selección nacional para poder comprobar en qué estado se encuentra”, reveló Ricardo Gareca.



El técnico siempre ha tenido la idea de que se le brinde un homenaje a Claudio Pizarro y no le desagrada la posibilidad de su llamado.



“Es un excelente profesional. Hay que hacer un seguimiento de los últimos tiempos, la continuidad que tuvo, las lesiones. Todo lo que tenga que ver con su rendimiento”, añadió Ricardo Gareca.

