El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa en la que informó sobre los primeros detalles de la planificación de la Blanquirroja para enfrentar a Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje internacional con miras a Qatar 2022.

En ese sentido, Gareca dejó claro que aún se mantienen las esperanzas de contar con Paolo Guerrero en la repesca, pese a que el ‘Depredador’ aún no está al 100% de su lesión a la rodilla y no cuenta con equipo en la actualidad.

‘El Tigre’ manifestó que la selección está en la capacidad de elaborar un trabajo especial con Guerrero. “ Podríamos montar algo parecido a lo que hicimos con Yotún . Nosotros no tenemos ningún problema para eso”, manifestó.

“Con jugadores de estas características, es el capitán de la selección, estamos obligados a planificar algo para beneficio suyo en la medida que nos den los tiempos”, agregó.

Como se recuerda, Yoshimar Yotún entrenó por buen tiempo en la Videna mientras no tenía club y aún no firmaba por Sporting Cristal, incluso, se programaron amistosos con la selección sub 20 para que no pierda la forma.

Gareca sostuvo que irán evaluando la situación de Paolo Guerrero, aunque admitió que, mientras no tenga actividad, aún está difícil su consideración.

“Me tienen que dar información precisa del departamento físico, del preparador físico y también Juan Carlos Oblitas sobre qué se puede hacer con él”, expresó.

“Si no comprobamos que ellos están jugando en sus clubes o donde estén, en la previa del repechaje, los porcentajes de meterse en la lista se reducen a nada”, añadió.

Las bajas de Perú en el repechaje

La selección peruana buscará concretar su clasificación a la próxima Copa del Mundo este 13 de junio cuando se enfrente a Australia o Emiratos Árabes Unidos por el repechaje internacional. Dicho duelo se llevará a cabo en Qatar, sede de la cita mundialista, a partido único.

No obstante, Ricardo Gareca no podrá tener a su equipo completo. André Carrillo salió lesionado del duelo ante Uruguay de la penúltima fecha de la Eliminatoria y estará en plena recuperación durante el mes de junio. Asimismo, Jefferson Farfán se sometió a una intervención en la rodilla y no tiene fecha de retorno.