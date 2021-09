UNA VOZ AUTORIZADA. Rubén ‘Panadero’ Díaz dio su punto de vista sobre los tres partidos que acaba de jugar de jugar la selección peruana. El exmundialista reconoce que Perú ‘necesita de todos’ con Carlos Zambrano y Pedro Aquino para seguir peleando la clasificación al mundial de Qatar 2022. Lee la entrevista completa con Trome.

Rubén, ¿pudo ver los partidos de la selección peruana?

Estoy por Estados Unidos, pero he visto los tres partidos, imposible que me los pierda.

¿Cuál es su conclusión del partido contra Brasil?

Me he quedado con la sensación de que a la selección peruana le falta algo. Estoy con bronca, molesto por los resultados.

¿Qué le falta?

Vi al equipo muy livianito, le salió a jugar con mucho respeto a Brasil. Sinceramente lo vi con falta de temperamento al equipo.

Usted jugó de zaguero en la selección peruana. ¿Hay un error de Anderson Santamaría ante Neymar?

Es un error imperdonable para un defensa. Sin duda. Todo callado, falto de carácter. Son detalles que el rival se va dando cuenta.

EL ÚLTIMO CAPITÁN. Rubén ‘Panadero’ Díaz asumió la capitanía de la selección peruana a inicios de los ochenta, luego de Héctor Chumpitaz dejara la blanquirroja. Lideró a Perú en el Mundial de España 82 y le anotó un gol a Italia. (Foto: Omar Lucas)

¿En esa jugada que se recomienda?

Meterle un puntazo a la pelota y guapear, gritar a tu defensa para salir. Que Neymar sienta que no le tienes miedo y que tienes carácter para guapear.

¿Rubén Díaz qué hubiera hecho en esa jugada?

Me lo comía a Neymar con arroz, camote y todo. No le puedes dar ventaja. Lo digo porque yo conozco el puesto, he jugado en esa posición.

En las tres fechas no le fue bien a Anderson Santamaría.

Cada partido es una historia diferente, pero sin duda, hubo errores evidentes. Para un defensa o un jugador que se encuentre en esa posición, según el manual, nunca se juega por el centro o por el medio. Un error, es peligro de gol.

¿Estamos en una situación límite?

Nuestra situación es jodida, complicada. Es la realidad.

¿Crees todavía en la clasificación a Qatar 2022?

Estamos con un pie afuera. Pero me resisto, voy a esperar la reacción del equipo.

Eres de los que piensa que deben volver algunos jugadores.

Ahora necesitamos de todos. De Carlos Zambrano, Pedro Aquino de todos los que puedan sumar al equipo para superar el momento.

¿Alguna recomendación?

Algo le falta al equipo. Le falta picante, sal, pimienta, algún condimento le falta. Tengo esa impresión. Lo digo con mucho respeto.

Sin que nadie se moleste.

Es lo que menos quiero. Veo a Paraguay, Uruguay jugando con otro temperamento sus partidos. Eso no veo que no tiene la selección peruana. Hay que recuperar eso.

