Santiago Ormeño fue uno de los rostros nuevos en la selección peruana de Ricardo Gareca para afrontar la Copa América. Antes de que confirmaran su convocatoria, el delantero confesó que estaba listo para descansar, luego de la larga temporada que le tocó afrontar con la camiseta de Puebla. Sin embargo, los planes cambiaron y, tras lo vivido en Brasil, valió la pena.

“Fue demasiado sorpresivo, llegué a Pachuca nos hicieron pruebas, yo estaba con el tobillo lastimado desde la semifinal de la Liga MX. Nos dieron un mes de vacaciones, y no pensé que me fueran a tomar en cuenta (Perú), si no me llamaron para eliminatorias”, recordó Ormeño, cuestionado sobre cómo fueron los días previos al llamado del ‘Tigre’ Gareca al certamen continental.

Lesionado en la última etapa de la Liguilla MX con el Puebla, su exequipo, Santiago Ormeño no pudo evitar sentirse emocionado por formar parte de una selección luego de años de esfuerzo y dedicación, aunque tuvo que confesar la bronca que sintió al no poder llegar en óptimas condiciones al torneo. No obstante, el futbolista contó que siempre tuvo el respaldo del estratega argentino.

“Me hicieron estudios y tenía esguince de segundo grado. En una selección los tiempos son muy cortos y querían que llegara a entrenar como es en una selección y realmente no podía. Me recibieron de lujo. Al entrenador no le gustó que llegara lesionado, pero me dijo que me recuperara, que me iba a necesitar, ya fuera que me perdiera uno o dos partidos’', agregó.

En esta misma línea, el ahora delantero de León aseguró que confía en volver a vestir la camiseta de Perú para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: ‘’Ojalá que pueda continuar yendo y demostrar realmente lo que soy’', advirtió. Preguntado por la selección de México, Ormeño fue muy sincero al señalar que siempre estuvo dispuesto a jugar por el ‘Tri’, aunque la oportunidad nunca llegó.

“Me cambió la vida de un momento para otro, ya que comenzó a haber interés. Yo ya había tomado la decisión que a dónde me llamen primero: ahí voy a estar. La oportunidad de los dos no iba a llegar. Y estoy feliz de ser parte de la selección peruana”, sentenció. Como bien se recordará, Ormeño posee la doble nacionalidad gracias a sus padres, lo que lo llevó a estar en la órbita tanto de Perú como de México.