Los jugadores de la selección peruana que se pronunciaron después de perder contra Bolivia (1-0) creen que el resultado final fue mucho premio para el anfitrión. En tal sentido y con cierta tranquilidad por lo que hicieron en la cancha, los integrantes de la Blanquirroja se concentran en el siguiente reto: Argentina en Buenos Aires.

El día después de la dura caída en el estadio Hernando Siles de La Paz, Santiago Ormeño compartió una publicación mediante las redes sociales. “Definitivamente no era el resultado que queríamos”, inició el atacante de León de la Liga MX. No obstante, el ex Puebla tiene confianza en mostrar una mejor imagen en lo que viene.

“Toca levantar cabeza y prepararnos para sacar los tres puntos para nuestro último partido de esta jornada”, agregó Ormeño. En la misma línea, el delantero sigue enfocado en la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. “¡El sueño sigue intacto y tenemos todas nuestras fuerzas en estar en el Mundial! Arriba Perú, carajo”, cerró.

El mensaje de Santiago Ormeño tras la caída de la selección peruana. (Foto: Twitter de Santiago Ormeño)

‘Santi’ ingresó en el minuto 67 contra Bolivia y tomó el lugar de Gianluca Lapadula. Ormeño retrocedió unos metros para colaborar con la elaboración, ganó pelotas aéreas y tuvo un disparó a la portería. El cabezazo del ariete pudo batir al guardameta Carlos Lampe, pero solamente quedó en opción para la Bicolor.

Callens también confía

El defensor de la Blanquirroja, quien estuvo 90 minutos en la cancha del estadio Hernando Siles, aseguró que la escuadra de Ricardo Gareca hizo su mejor esfuerzo para obtener una victoria, pero aquello no fue suficiente para salir con un premio del choque con ‘La Verde’.

“Siempre cabeza en alto porque dimos todo por todo por ganar los tres puntos de visita”, expresó el futbolista de New York City de la Major League Soccer. Enseguida, el central de la Bicolor prefiere voltear la página y enfocarse en lo que afrontará la selección peruana en la capital de Argentina.

“¡Las Eliminatorias todavía continúan, estoy con mi Selección a muerte!”, advirtió Callens sobre el camino que falta por recorrer en la ruta por conseguir un boleto a la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022. En el cierre, Alexander fue enfático y se motivó con un infaltable: “¡Arriba Perú!”, manifestó.