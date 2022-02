La designación de Gustavo Roverano como nuevo director técnico de la selección peruana sub 20, ha generado diversos comentarios, muchos de ellos cuestionando la experiencia del exportero uruguayo en la dirección de menores.

Uno de ellos fue el experimentado entrenador César ‘Chalaca’ González quien, en diálogo con Radio Ovación, indicó no conocer de la experiencia de el exjugador de Alianza Lima en materia de equipos sub 20.

“De Roverano, no conozco que haya trabajado con otra Sub-20. Lo conozco, soy su amigo, pero para llegar a una selección hay que hacer méritos, y en menores o Sub-20. No lo tengo con experiencia en menores”, indicó.

“Yo no hablo de la calidad profesional, pero creo que hay un perfil de cada entrenador. Hay entrenadores que han nacido para trabajar en procesos de formación, y otros para dirigir en la etapa profesional. Es difícil encontrar ambos”, agregó.

¡Se pone la ‘blanquirroja’! 🇵🇪



Le damos la bienvenida a Gustavo Roverano, quien desde hoy es el nuevo Director Técnico de la @SeleccionPeru 🇵🇪 Sub-20 de la @tufpf.



Más información▶️ https://t.co/lcBOpQP49w#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/bN7yVHQcpB — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 16, 2022

Sobre las duras derrotas que sufrió el equipo juvenil de Sporting Cristal en la Copa Libertadores Sub 20, ‘Chalaca’ comentó lo siguiente: “En el fútbol hay que trabajar en la formación, la consolidación y la profesionalidad. En 2020 no hubo campeonato, en 2021 hubo uno que no fue 100% competitivo. Llegaron a enfrentarse a Independiente del Valle, que tenían dos años jugando juntos, haciendo giras y todo, por eso se ven los resultados”.