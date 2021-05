Paolo Guerrero no juega en Internacional desde hace cuatro partidos, pero aun así es protagonista de la noticia. El peruano se recupera de una tendinitis en la rodilla y también genera portadas en Brasil, luego de la revelación de su agente Vinicius Prates, que dio a conocer la idea de rescindir contrato con el club gaúcho .

Mientras que el representante mantiene firme su posición, en Internacional rechazan que haya existido el pedido de dar por finalizado el vínculo con Guerrero. Como fuere, de acuerdo al UOL Esporte, la actitud de Prates genera irritación en la directiva.

“Personas vinculadas a la directiva expresaron su irritación por la actitud del agente, quien expuso una negociación que ni siquiera estaba sucediendo, sacudiendo la relación con el club. El agente ha tenido otros deportistas recientemente en el Inter, como Nico López y Leandro Damiao, y tiene un historial de negociaciones con Colorado”, indicó el citado medio.

Show Player

Paolo Guerrero ‘ingrato’

El periodista Diogo Olivier, en una dura columna contra Paolo Guerrero , le dio la razón a la afición del Internacional quienes lo catalogaron de ‘ingrato’ por autorizar a su representante de pedir al club que rescinda su contrato.

El comunicador le recordó a Paolo Guerrero que el Inter “le brindó apoyo en los momentos más difíciles” en la carrera del peruano, como el caso de dopaje en 2018 y la reciente lesión a la rodilla que lo alejó de las canchas gran parte del 2020 y recién hace unas semanas regresó a las canchas recuperado.

“Entiendo que Guerrero pida el despido. Es tu derecho. Quiere renovar cuanto antes, no vio ni rastro del rumbo, ya no es un niño, necesita tocar su vida, todavía sueña con otro Mundial. Hasta ahora, está bien. Pero decir que no recibe apoyo del Inter y se siente maltratado, como indica su plantilla, es una injusticia e ingratitud. El club le tendió la mano en el peor momento de su carrera, sancionado por cargos de dopaje. Lo esperó durante casi un año”, escribió Olivier.

Guerrero, ¿duda para las Eliminatorias?

Las reciente informaciones que llegan desde Brasil indican que Paolo Guerrero habría apresurado su regreso al campo, generando que sufra de una tendinitis que lo alejaría de las canchas por un tiempo más.

El periodista Lucas Collar, conversó con Las Voces del Fútbol y dio alcances de la lesión que tendría Paolo. “Estará fuera un buen tiempo. Se perderá toda la fase de grupos de la Copa Libertadores, para la Copa América podía llegar, pero no estaría para la fecha doble de Eliminatorias por tendinitis”, explicó el reportero de Vozes do Gigante.