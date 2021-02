El regreso a las Eliminatorias a Qatar 2022 es un tema primordial para Ricardo Gareca y que los jugadores de la selección peruana puedan volver a los entrenamientos es algo que el estratega reclama al gobierno de turno y se puedan levantar las medidas restrictivas, por COVID-19, al fútbol debido a los antecedentes logrados durante el campeonato.

“Yo suelo cuidarme del COVID. Escucho noticias, sé que es peligroso y sé como proceder respecto al COVID. Lo que no sé es cómo proceder respecto a las medidas que se toman. Estoy encerrado y no sé qué hacer. Creo que el COVID es peligroso, y creo que las medidas también son peligrosas”, dijo el DT de la selección peruana en tono muy crítico.

“Hay gente con problemas de todo tipo, ente que necesita hacer actividad física y no puede estar encerrada. No sé, en definitiva, haciendo un balance, me lleva a pensar que es más peligroso. Uno debe apoyar la medida cuando es productiva. El encierro otra vez , no creo que sea el camino más apropiado. Creo que es un recurso muy limitado. Es lo que pienso. Son pensamientos individuales”, reclamó Ricardo Gareca .

Ricardo Gareca pide se levanten medidas restrictivas al deporte (Movistar Deportes)

El ‘Tigre’ trató de enviar un mensaje y llamar ala reflexión de las autoridades. “Hay que ver el interés que tiene el gobierno, más allá de las problemáticas. Lo más importante es la salud, por supuesto, pero hay temas importantes que van de la mano: el tema económico, las pymes, del que necesita del día a día... a todos hay que atenderlos. El fútbol ha dado muestra de manejarse bien. No veo prueba para que aquel que se ha portado bien, sea castigado. estamos a la espera de las resoluciones”, señaló.

La selección peruana retoma el 25 de marzo el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, primero enfrentando a la selección de Bolivia en La Paz y cinco días después tendrá que recibir a la selección de Venezuela en el Estadio Nacional.