Ricardo Gareca se despidió de la selección peruana en una sentida conferencia en la que lanzó puyas de una manera sútil contra Agustín Lozano, presidente de la FPF. Las críticas han empezado a llover contra el mandamás de la Federación y una de ellas vino de parte de Germán Leguía, exjugador de la ‘Bicolor’.

En diálogo con GOLPerú, Leguía consideró que Lozano no tenía la intención de buscar la renovación de Ricardo Gareca desde un inicio, por lo cual envió una comitiva diferente a negociar con él en Argentina. Sumado a ello, indicó que el presidente de la FPF tampoco lo veía con buenos ojos al ‘Tigre’ dado que “no lo podía manejar”. Sus tratos diplomáticos quedaron más que expuestos con los agradecimientos de Gareca a diferentes directivos, menos a Lozano.

“ Tú mandas a unas personas que no tienen el poder de decidir y que tienen que regresar a Lozano a preguntarle. ¿Por qué no fue directamente a hablar con el abogado? Porque no lo quería Ricardo Gareca. Está visto que no quería contratar a Ricardo Gareca ”, señaló inicialmente.

“ Ellos habían hablado con su familia para venir a Lima, estaban seguro. Lo sigo diciendo. Él no quiere a Ricardo Gareca porque no lo puede manejar. Su forma de manejar la Federación ”, agregó el popular “Cocoliche”.

Germán Leguía criticó a Agustín Lozano por salida de Gareca.

Cuestionó que no se hayan aprobado estatutos en gestión de Lozano

Finalmente, Leguía hizo hincapié en que aún no se habían aprobado los estatutos de la FPF bajo la gestión de Agustín Lozano, lo cual hablaba mal de cara a sus negociaciones con Ricardo Gareca.

“No están aprobados sus estatutos ni en registros públicos. ¿Cómo están manejando la Federación, así es en Perú? ¿Cualquiera puede hacer lo que le da la gana? Ese es el mensaje que estamos dando. El abogado no sabía de esto”, sentenció.

