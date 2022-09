Una polémica se armó en redes sociales entre Robert Lewandowski, del FC Barcelona, y Carlos Zambrano, de Boca Juniors. Y es que el polaco aseguró, en una entrevista, que el defensa de la selección rojiblanca le quiso romper la pierna cuando ambos se enfrentaron en el fútbol alemán. El ‘León’, de hecho, no es el primer peruano en ser señalado de ‘machetero’. En el balompié nacional, hay otros casos ilustres.

El caso más reciente, por supuesto, es de Zambrano. “Había un jugador llamado Zambrano del Eintracht Frankfurt. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota. Me enojó bastante que el árbitro no estuviera viendo lo que pasaba”, dijo Lewandowski en diálogo con el medio Kwartalnik Sportowy.

Carlos Zambrano vs. Robert Lewandowski pic.twitter.com/f0odlbmooB — TR SPORTS ® (@TrSports12) September 22, 2022

La respuesta del ‘León’ no tardó en llegar. “Como sabes, esto es fútbol amigo, siempre jugamos muy fuerte y dejamos la vida en nuestros cruces. Nunca con malicia”, expresó el defensa nacional en redes sociales. “Se te respeta mucho por lo gran profesional y persona que eres. Ha sido un honor enfrentarte. Te deseo lo mejor siempre, un fuerte abrazo”, agregó.

¿Y es cierto que Carlos Zambrano casi le rompe la pierna a Lewandowski?

El duelo más intenso entre ambos jugadores es el que protagonizaron en 2014 por la Copa de Alemania. Aquel 11 de febrero los dos se golpearon. El duelo aparte entre ambos comenzó luego de que Zambrano cayera al piso en un choque que tuvo contra el polaco.

El peruano, en un momento del partido, llegó a pechar al europeo y le metió un codazo. Sin embargo, en ninguna de las jugadas el ‘Kaiser’ cometió una falta malintencionada o intentó romperle la pierna tal como Robert Lewandowski aseguró en la entrevista que brindó.

¿Y los otros ‘macheteros’ ilustres?

Orlando de La Torre. ‘Chito’ jugó en la selección nacional y en Sporting Cristal, en donde ganó 4 campeonatos nacionales. Era un defensa potente, aguerrido, ‘machetero’, aunque él negó ser esto último. “Yo era un defensa fuerte que iba a la bola. Muchos creen que he sido machetero y no es así. En toda mi carrera nunca lesioné a nadie. A mí más bien, me han lesionado”, declaró en 2010 en diálogo con ‘El Bocón’. Falleció, recientemente, el pasado 25 de agosto.

José Luis Carranza. El ‘Puma’ fue capitán de Universitario de Deportes, club con el que ganó 8 títulos nacionales. Era un líder dentro del equipo y se convirtió en ídolo de la institución crema. Tenía, además, un fuerte temperamento cuando saltaba en la cancha. Según registra el medio ‘DeChalaca’, el ‘Puma’ fue expulsado en 11 ocasiones, por sus faltas, en solo cinco temporadas del 2000 al 2004.

Juan Flores. ‘Chiquito’ no es muy conocido por sus atajadas, sino por los bloopers que cometía cuando era portero. Pero también se le recuerda por sus salidas peligrosas. En una ocasión, durante el partido entre Unión Comercio y Pacífico, que se desarrollaba en el Estadio Miguel Grau del Callao, Flores salió de su arco para despejar el balón, pero terminó estampando violentamente la plantila de su chimpún en la cara de Mauro Cantoro.

Adrian Zela. El ‘Leñador’, que se desempeñaba como defensa central, tenía un juego rudo. Actualmente, no tiene equipo. En diciembre de 2019, el programa ‘Fútbol en América’ recordó una fuerte falta que Zela le cometió a Sebastián Gonzales durante el cotejo entre Sport Boys y Municipal.

Otros futbolistas nacionales que integran esta lista de ‘macheteros’ son Antonio ‘Toñito’ Gonzales, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Mario ‘Machito’ Gómez, Leandro Fleitas, Manuel Marengo, Carlos Alberto Zegarra, Wilmer Carrillo, entre otros.