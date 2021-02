¡Se lo pelean! Luego que Trome informara que Santiago Ormeño estaría en la lista para la fecha doble de marzo por las Eliminatorias a Qatar 2022, desde México llegó la respuesta que preocuparía en la selección peruana. El entrenador del combinado ‘azteca’, Gerardo Martino tendría casi decidido convocar al atacante de 26 años que tiene doble nacionalidad.

Según el reconocido portal Mediotiempo, Ormeño es del agrado del ‘Tata’ Martino y su despegue goleador, acumula 4 tantos en el torneo Clausura con Puebla, lo ha llevado a estar en la mira del seleccionado local. Además, el jugador vería con buenos ojos representar a una selección en este momento de su carrera.

“El problema que menos esperaba y que menos quería le llegó a Gerardo Martino: definir quién será el que supla a Raúl Jiménez en la siguiente Fecha FIFA de marzo, pues la baraja de centros delanteros no es nada amplia. Por ello, el ‘Tata’ solo tiene a Henry Martín, a quien ve como un buen suplente pero hasta ahí, y a Alan Pulido, quien no le termina de convencer. Es así que en las últimas semanas le ha empezado a echar ojo a Santiago Ormeño”, informó Mediotiempo.

“El entrenador ya analiza si el jugador puede ser convocado, más aún después de que este fin de semana se destapó no con un gol ni con un doblete sino con un “hat trick”. Martino tampoco contará con José Juan Macías porque él será jugador de la Sub-23 que estará en el Preolímpico”, explicó el medio mexicano.

Santiago Ormeño tiene 4 goles en el Guard1anes 2021 de Liga MX. (Foto: Club Puebla)

Hace unos meses, Ormeño dio una entrevista a la cadena ESPN donde reveló qué decisión tomaría en caso Perú y México deseen su participación. “Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, dijo el centro delantero.

La lista de la selección peruana para los duelos contra Bolivia y Venezuela saldría los primeros días de marzo. Por ahora, Santiago Ormeño espera en balcón.