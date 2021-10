Este viernes, el técnico de la Selección peruana Sub 20, Víctor Reyes, citó a Catriel Cabellos, argentino de padre peruano, quien viene jugando en los juveniles de Racing Club.

Justamente, en la antesala al duelo de mañana ante San Lorenzo, TROME se contactó con Catriel Cabellos para qué nos hablé sobre esta nueva convocatoria con la selección peruana sub-20.

“A mí me llamó el profesor Víctor por acá por WhatsApp, porque mantuvimos contacto siempre, y bueno me dio la noticia el domingo, y el mismo día le avisaron por correo al club Racing”, manifiesta Catriel en exclusiva a TROME.

“Ahora en Racing estoy jugando para la sexta división. A veces me llaman para entrenar con la reserva. Ya estamos finalizando el torneo y mañana es el último partido de la fecha contra San Lorenzo. Además, compartimos la punta con Argentino Juniors y tenemos los mismos puntos (25) al igual que la diferencia de goles (+12)

¿De qué juega Catriel Cabellos?

“Este campeonato jugué mucho más de volante que de lateral. Yo soy de regatear, patear de afuera del área, tengo mucha llegada al área y sé posicionarme bien en la cancha. Además, también tengo marca. Incluso te cuento que de lateral fue dónde empecé a jugar desde muy chico. De ahí me fueron subiendo de posición hasta que terminé de volante mixto y de extremo. Este último partido jugué de extremo”, nos revela Catriel en exclusiva.

Su sentir tras ser convocado a la sub-20 de Perú

“Es un orgullo para mí vestir la blanquirroja, es algo inexplicable, el sentimiento que le tengo y cada vez que me la pongo no tengo ganas de sacármela más. Yo nací en Buenos Aires, pero ya fui a Lima hace unos años. Además, ya jugué por la selección en la sub 15, que fuimos a un sudamericano en Paraguay en 2019, fue muy lindo, la verdad me tomó de sorpresa la primera citación a cargo del profesor Edgar Texeira”, comenta Catriel Cabellos a TROME en exclusiva.

Sueño cumplido y lo que anhela conseguir con la bicolor

“La verdad parece de película, porque son jugadores que he visto por la televisión desde niño y poder entrenar por ahí al lado de ellos me da una alegría muy grande, y es que estaría cumpliendo un sueño que veía lejano. Aprovecho esta entrevista para decirle a los peruanos que anhelo darles muchas alegrías al Perú y podré lograr sacarlo campeón de la Copa América y jugar mundiales”, revela el juvenil de Racing.

Sin embargo, el año pasado cuando aún pertenecía a la sub-17 tuvo un zoom con Yoshimar Yotún, uno de sus referentes en la selección peruana. “El año pasado tuvimos en la selección un zoom con él. En ese momento era sub 17. Yotún nos contó su experiencia como jugador y un poco su trayectoria, que empezó cómo lateral y después termino siendo volante”, sentenció Catriel Cabellos.

Finalmente, la Selección peruana Sub 20, dirigida por Víctor Reyes, jugará del 8 al 12 de diciembre próximo un cuadrangular amistoso en tierras chilenas. Los duelos se jugarán en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera y la ‘Blanquirroja’ tendrá como rivales a Paraguay, Colombia y al dueño de casa, Chile.

