Sergio Agüero: Su reacción tras escuchar que llegó a los 400 goles como futbolista profesional [VIDEO]

Sergio Agüero no deja de anotar goles en el Manchester City , donde el último fin de semana celebró un nuevo doblete y llegó a los 400 tantos como futbolista profesional. Él no lo supo y quedó sorprendido con la estadística. Mira el video.



"Hoy alcanzaste los 400 goles como profesional. ¿Cuán orgulloso estás de esta estadística? 400 goles en tu carrera", le dijo el periodista tras el choque con el Bournemouth por Premier League.



"¿400? No sabía eso... Sí, es bueno, siempre digo que el gol es importante para ganar", respondió anonadado Sergio Agüero. Aquí las increíbles imágenes que se hicieron virales en las redes sociales.

Video: Sergio Agüero

Sergio Agüero anotó un doblete en el triunfo 3-1 de Manchester City sobre Bournemouth, en condición de visita, por la fecha 3 de la Premier League de Inglaterra.