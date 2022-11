La reciente amenaza de la estrella del boxeo mexicano, Canelo Álvarez, contra el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, por ‘patear y limpiar le piso’ con la casaquilla de la selección mexicana que había intercambiado en Qatar 2022, fue motivo para que Sergio Agüero intervenga en la defensa de su viejo amigo y lo libre de una paliza garantizada.

Las imágenes que se viralizaron en twitter incendiaron al campeón de México, Saúl Canelo Álvarez y le dedicó mas de una publicación en su cuenta personal advirtiéndole por su ligera actitud tras la derrota del equipo charro 2-0 ante la albiceleste en Doha.

En su nueva condición de influencer y streamer, ‘Kun’ Agüero, no tardó en reaccionar al desafío que había lanzado el pugilista al amigo de su infancia y no dudó en intentar ser su ‘abogado’ ante el mexicano. “ Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario ”, inicio su defensa.

Sergio Agüero dedicó post a Canelo Álvarez (@aguerosergiokun)

El exseleccionado argentino le explicó el ritual de los equipos después de los partidos “ Después que se terminan los partidos, las camisetas siempre están en el piso por el sudor. Después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da ”, dijo.

TROME | Lionel Messi patea la camiseta de la selección mexicana (TikTok)

¿Qué hizo Lionel Messi con la camiseta de México?

El video que ha indignado a todos el pueblo mexicano describe una situación cotidiana de los vestuarios de futbol donde Lionel Messi se sienta para sacarse los botines y sin querer patea la camiseta del Tri que se había intercambiado post partido, pero los usuarios de las redes sociales interpretaron como una agresión a un símbolo patrio mexicano y Canelo Álvarez también lo leyó así.

El campeón mexicano no dudó en expresarse. “ Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????” , compartió en una de sus primeras publicaciones, para después ponerse más picante: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” .

El boxeador seguía echando espuma y las explicaciones de uno y otro lado parecían no surtir efecto y compartió una nueva publicación. “ Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo ”.

TE PUEDE INTERESAR