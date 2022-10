El tenista nacional, Sergio Galdós, anunció que se retira de la práctica activa del deporte de las raquetas. En ese sentido, el mejor doblista del país señaló que el Lima Challenger será el último torneo de su carrera.

TE VA A INTERESAR | Ricardo Gareca arribó a Perú para debutar en esta nueva faceta laboral [VIDEO]

Galdós informó que su decisión parte de una lesión en el tendón rotuliano. El deportista nacional se despide del tenis tras 15 años de trayectoria en la que llegó al puesto 80 del mundo en doble. Asimismo, en el 2012 alcanzó el puesto 590 en el ranking de la ATP.

“Hola, después de 15 años de carrera profesional , he decidido que el Challenger de Lima será mi último torneo. No fue una decisión fácil, pero los malestares físicos no me permitieron rendir como me hubiese gustado a lo largo del año . Mi vida y el tenis compartirán siempre el mismo camino”, indicó en declaraciones recabadas por Ovación.

“Este es solo un paso hacia una nueva etapa. Gracias al apoyo de mi familia tuve la suerte de poder jugar por tanto tiempo y disfrutar de una vida privilegiada haciendo lo que más me apasiona. Mis logros siempre serán sus logros”, añadió.

Galdós jugará por última vez en el Challenger de Lima, que se desarrollará el 24 de octubre en en el Club Tenis Las Terrazas en Miraflores. Cabe mencionar que él ya fue campeón de este torneo en tres oportunidades.

Además, en la carrera de Galdós destacan sus participaciones en Copa Davis (21 series) y sus dos medallas de bronce en dobles en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (masculino con Juan Pablo Varillas y mixto con Anastasia Iamachkine).