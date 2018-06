Sergio Peña se despidió de sus compañeros de la selección peruana este lunes después de que se diera a conocer que él fue quien quedó fuera del equipo oficial de la blanquirroja para ir a Rusia 2018 tras la llegada de Paolo Guerrero.

A través de sus redes sociales, Sergio Peña compartió un sentido mensaje despidiéndose de su sueño de participar de la Copa del Mundo . Incluso, señaló que no hizo lo suficiente para poder estar en Rusia 2018.

Ahora, este lunes 4, un día después del Perú vs. Arabia Saudita, en donde jugó durante el segundo tiempo, Sergio Peña decidió dejar la concentración del equipo bicolor y retornar a Lima. A su salida, fue abordado por los reporteros y reiteró su agradecimiento a todos sus compañeros y el comando técnico de la selección peruana.

"Estoy contento por lo que pude hacer por el grupo y ahora apoyaré al equipo y seguiré perteneciendo a la selección. Ahora a levantarme y a seguir con esto. Esto es fútbol y es parte de nuestro trabajo. Es duro, pero me toca seguir esforzándome y tengo mucho por delante" , dijo Sergio Peña.

Además, el futbolista indicó que todos estuvieron pendientes todo el tiempo del proceso de Paolo Guerrero, quien es su tío, para que pueda reincorporarse al equipo. Sergio Peña aclaró que estaba feliz por el Depredador, pero triste por despedirse.

"Todos estábamos pendientes de que Paolo pueda volver. Era lo que todos queríamos. Es la alegría que le ha dado a todo el país porque es nuestro capitán y nos ha apoyado para ir al mundial y la verdad estoy contento por él, triste porque me toca irme y no estar en el mundial, pero la verdad me siento parte del grupo y lo voy a seguir apoyando y estoy tranquilo con eso" , declaró Sergio Peña.

Durante un momento de sus declaraciones, el futbolista no pudo evitar quebrarse al hablar sobre el difícil momento que atraviesa al quedar fuera del mundial. Sergio Peña tuvo que tomar aire mientras contesta a los reporteros y dijo que aportó lo que pudo a la selección peruana.

"Es un momento muy duro para mí porque es algo que todos queremos y la verdad es que (pausa prolongada) me voy contento con los compañeros y tranquilo. He conversado con Paolo, con todos mis compañeros y la verdad es que me voy tranquilo porque he aportado lo que he podido a la selección y me siento parte de esto", dijo bastante quebrado Sergio Peña.

Finalmente, el jugador volvió a agradecer a todos los hinchas por el apoyo y prefirió dejar en la reserva cuáles fueron los argumentos que le dio Ricardo Gareca para dejarlo fuera de la lista oficial de convocados al mundial. Sergio Peña se retiró del hotel entre los aplausos y vítores de los hinchas presentes.

"Agradecerle al país que me ha apoyado mucho y la verdad es que me voy tranquilo. Es algo interno lo que me dijo. Es el entrenador y tiene sus motivos. Es parte de su trabajo y estoy agradecido con él como con el comando técnico. No me queda más que agradecer e irme tranquilo", finalizó Sergio Peña.

Sergio Peña regresa a Lima

