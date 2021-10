Con 16 años, Felix Afena ya daba muestras de talento en torneos escolares en Ghana, lo que llevó que sea reclutado en la academia de fútbol EurAfrica, donde continuó destacando y fue contratado por la Roma. Sin antes jugar en un equipo profesional o hacer divisiones menores, debutó con buen rendimiento en la Serie A.

Afena estuvo en el equipo Sub-19 y con apenas cinco partidos, el comando técnico lo invitó a entrenar con el primer equipo. José Mourinho quedó encantado y lo convocó para el duelo ante Napoli, donde no tuvo minutos, algo que tendría en la fecha posterior.

La Roma perdía en su encuentro más reciente ante el Cagliari. El 1-0 parecía que no se iba a mover, pero con el ingreso de Felix Afena en el segundo tiempo, el equipo dirigido por José Mourinho logró remontar y venció por 1-2.

Felix Afena fue uno de los que habló en la conferencia de prensa luego del triunfo: “En primer lugar, me gustaría agradecer a la Roma y a todos por la oportunidad que me brindaron. Estoy muy feliz. El entrenador creyó en mí, por eso me envió al campo y por eso no quise demostrarle que estaba equivocado o demostrar que yo estaba equivocado. Así que necesito trabajar duro y tener una mentalidad fuerte y dar lo mejor de mí en el campo para apoyar al equipo”.

“Agradezco a todos, dedico mi debut a todos los que me apoyaron y que aún me siguen apoyando. Doy las gracias al club, a todos en la Roma, a mi mamá, a todos los que están en Ghana, ‘mamá, te quiero’. Amo a mi club, a mi agente, a los jugadores, amo a todos, les agradezco a todos”.

El próximo encuentro de la Roma será en condición de local ante el AC Milan. La presencia de Afena como titular es improbable, pero de seguro tendrá algunos minutos en el campo de juego.