Sevilla vs Spartak Moscú: EN VIVO EN DIRECTO VER FOX SPORTS 2 ONLINE partido por Champions League

Sevilla vs Spartak Moscú: EN VIVO EN DIRECTO. Los blanquirrojos visitan este martes a los rusos en el Otkrytiye Arena por la fecha 3 del Grupo E de la Champions League. El partido arrancará a la 1:45 p.m. (hora peruana) por la señal de Fox Sports.



Sevilla no llega de la mejor forma a este duelo frente a Spartak Moscú por la Champions League. Los españoles perdieron el último fin de semana 1-0 ante Athletic Club por la fecha 8 de la Liga Santander.



Spartak Moscú, por su parte, recibirá con un mejor presente a Sevilla en el Otkrytiye Arena. Ganaron 2-1 de visita a Terek Grozny por la fecha 13 de la Premier League rusa con goles de Glushakok y Melgarejo.



Sin embargo, en la Champions League, la realidad de ambos equipos es otro cantar. Sevilla tiene 4 puntos tras empate a 2 con Liverpool y victoria 3-0 frente a Maribor en condición de local.



Mientras Spartak Moscú suma dos empates: 1-1 con Maribor de visita y también 1-1 con Liverpool en casa. Por tanto, el conjunto ruso está obligado a ganar en el Otkrytiye Arena por el Grupo E de la Champions League.



"El plan es salir a atacar y a marcar. Está claro que sacar puntos fuera nos llevará al próximo partido (en Sevilla) con muchas posibilidades" de pasar, dijo el técnico de Sevilla, Eduardo Berizzo, en la previa del choque contra Spartak Moscú.



Destacó, además, que la clave del partido será "usar el balón con mucho criterio, sobre todo en el centro" y cometer "cero errores" en defensa, ya que el rival tiene "un ataque rápido" y "habilitadores precisos".



Para el duelo frente a Spartak Moscú, Eduardo Berizzo no podrá contar con Daniel Carriço, Nico Pareja y N'Zonzi. Igual, ambos protagonizarán un duro partido por la Champions League.