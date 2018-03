Sport Boys: Jugadores desnudan, humillan y hacen llorar a utilero "Agüita" de 82 años [VIDEO y FOTOS]

Ricardo Luna, el utilero del Sport Boys más conocido como “Agüita”, fue humillado por tres jugadores del equipo al que ha servido por más de seis décadas. El hecho generó indignación de los hinchas y unas disculpas tardías por parte de los agresores.



En el video publicado en el Instagram del futbolista Joazhiño Arroé se observa a Ricardo Luna en el suelo pidiéndole a los jugadores que se detengan. El hombre está desnudo y llora mientras los futbolistas se divierten con la humillación.



Joazhiño Arroé pidió disculpas en su Facebook, pero luego eliminó la publicación. El jugador indicó que publicó los videos porque quería demostrar la confianza que se tenían los futbolistas del equipo con Ricardo Luna.



Los hinchas del equipo piden la separación de los futbolistas del club porque consideran que actuaron de mala fe con Ricardo Luna. "La HUMILLACIÓN que ha sufrido el utilero de Sport Boys, no solo debe quedar en la reacción de los hinchas (que apoyo). Espero que el club los expulse a esos hijos de puta. Porque otra palabra no tienen, Arroe y Corrales son UNOS HIJOS DE PUTA", se lee en las redes sociales.



Ricardo Luna declaró a Prensa Chalaca que el incidente ya estaba perdonado. “Sobre la broma hoy día, ya está todo disculpado. Se ha disculpado, lo que yo le pido es a la hinchada del Sport Boy, ahora yo los quiero a ustedes. Se los pido por favor, con las lágrimas en mis ojos, se lo pido a ustedes, que todos apoyen al Sport Boys, que no haya amenaza”, expresó el hombre de 82 años.

