Sporting Cristal: Christofer Gonzales fue presentado y prometió esto a los hinchas celestes |VIDEO |FOTOS  

Christofer Gonzales fue uno de los primeros en llegar a La Florida, donde pasó los exámenes médicos con el resto del plantel y luego de firmar su contrato, fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal. Su discursó de cara a la Copa Libertadores dejó más que entusiasmado a los hinchas cerveceros.



Para Christofer Gonzales su meta es hacer una gran campaña en la Copa Libertadores. "Nos ilusiona a todos y no tengo ninguna duda que daremos el golpe. Considero que tenemos un gran equipo para hacer bien las cosas. Ya tuve la dicha de jugar esta clase de torneos con Colo Colo y veo que, si bien es complicado, tampoco imposible de avanzar"



"Quiero agradecer a la institución por acogerme en su plantel y decirles que vengo a dar lo mejor de mí. Me tracé objetivos personales y grupales y solo queda cumplirlos. A mis compañeros los conozco de la Selección y me recibieron de la mejor manera", dijo Christofer Gonzales, quien utilizará de momento la casaquilla 18 en la espalda.



'Canchita' también definió en que posiciones puede serle útil a Sporting Cristal "puedo jugar por fuera o por dentro. Pienso que me desempeño de la mejor manera en ambas posiciones. ¿Volver a la Selección? Mientras que uno juegue en buen nivel, las puertas siempre se abrirán, al igual que volver a jugar en el extranjero", concluyó Christofer Gonzales.