Neil Marcos sorprendió y silenció al estadio Alberto Gallardo tras abrir el marcador del partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura.



Neil Marcos remató de fuera del área y la pelota se desvió en un defensor de Sporting Cristal. Esto descolocó al golero celeste Patricio Álvarez y Comerciantes Unidos puso el 1-0.



Sin duda, Comerciantes Unidos festejó el gol.El tanto encamina el triunfo del colero ante el protagonista del campeonato. El equipo de Cutervo lucha desde el último lugar por salvar la categoría.



Pero a Alianza Lima también le interesa este partido. Una derrota de los celestes le dejan el camino libre para conquistar el Torneo Clausura y disputar el título nacional en los Play Off de fin de año.



En cambio, para Universitario que perdió ante Ayacucho, no le conviene un triunfo de Comerciantes Unidos (22 puntos). Los cremas se quedaron con 35 puntos en el antepenúltimo puesto de la tabla acumulada y también pelea en zona de descenso.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: Gol de Neil Marcos (Video: Gol Perú)

