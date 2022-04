El delantero Emanuel Herrera dejó huella en el fútbol peruano al romper el récord de Eduardo Esidio como máximo anotador en una sola temporada del fútbol peruano. El argentino lo hizo con la camiseta de Sporting Cristal en el 2018, algo que los hinchas ‘rimenses’ no han olvidado.

El cariño de los aficionados ‘bajopontinos’ por el ‘Tanque’ es de tal magnitud, que su no llegada al club para la temporada 2022 fue un duro golpe. Herrera no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Cristal y se fue a México para probar suerte en el Celaya.

Lamentablemente, a Herrera no le va bien en el fútbol mexicano, ya que una lesión lo ha marginado de lo que resta de la temporada. No obstante, el atacante ha demostrado hace poco que no olvida su paso por Sporting Cristal.

La publicación de Herrera que emociona a hinchas de Cristal

Resulta que, a poco de darse el encuentro entre Sporting Cristal y Deportivo Municipal por la fecha 10 de la Liga 1, Herrera compartió, en una historia Instagram, un par de fotos que dos hinchas ‘’cerveceros’ le dedicaron.

La primera es de un hincha utilizando la camiseta número ‘9′ que él portaba, mientras que la otra también presenta su casaquilla ‘9′ pero con un mensaje adicional: “Regresa a casa campeón”.

Emanuel Herrera anotó más de 40 goles en Sporting Cristal. Foto: Captura.

Cabe recordar que Herrera nunca negó su deseo de volver a Sporting Cristal, de hecho, trascendió la versión que el delantero le había expresado al comando técnico del club su deseo de volver. No obstante, no se llegó a un acuerdo y se optó por contratar a John Jairo Mosquera, quien aún no ha marcado con camiseta celeste.