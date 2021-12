Erick Delgado jugó ininterrumpidamente al fútbol por 20 años, hasta que finalizando el 2020, en Cantolao le dijeron que no iba a seguir en el equipo. Ya con la mayoría de clubes de Liga 1 completos y tras haber rechazado ofertas de Liga 2, el ‘Loco’ vivió su primer año sabático en el 2021.

TE VA A INTERESAR | Carlos Lobatón en ‘La fe de Cuto’: Cómo se hizo hincha de Cristal y el día que anuló a Lionel Messi

Sin embargo, Delgado no se siente retirado del fútbol. A los 39 años, el portero conversó con El Comercio y reveló que desea seguir jugando y que quiere cerrar su carrera en Sporting Cristal, club con el que se identifica pero cuyas dirigencias siente que no lo trataron como merecía.

“Tengo ganas de jugar, y quedó a la expectativa de qué situación pueda darse. Pero no voy a forzar las cosas. Me gustaría jugar porque tengo fuerza, ganas y quisiera que mi hijo me vea jugar. Pero tampoco me voy a parar de cabeza por eso. Hay otros que sí lo hacen y no me parece lo correcto”, aseguró.

Sobre su paso por Sporting Cristal, manifestó que se siente muy identificado con el club pero el final de su permanencia en el club rimense no fue como él hubiera deseado.

“No me fui de la mejor manera, incluso creo que no debí haberme ido en ese tiempo. Yo siempre estuve identificado con el club y lo defendí de la mejor manera que pude. Y ojo que nunca hablé mal de la institución. Otros hablaron mal y al final pudieron volver. Eso me parece raro”, sostuvo.

“Me llamaron hace poco para el aniversario y la feria que hicieron en La Florida. Pero yo estaba de viaje. Además, como ya dije alguna vez, no se siente bien entrar al club y ver que hayan borrado casi todas las fotos donde yo aparecía. Eso parece que hubiera sido a dedo, pero eso lo hizo la dirigencia anterior, no la actual. No guardo ningún tipo de rencor al club, nos dimos todo mutuamente”, agregó.

Delgado: “Quiero retirarme en Cristal y con mi hijo acompañándome”

Erick Delgado contó cuál sería la forma ideal de cerrar su carrera deportiva. “ A mí me gustaría retirarme en Cristal y con mi hijo acompañándome. Siempre voy a estar agradecido con el club y hasta hoy los hinchas me siguen dando muestras de cariño. Nunca voy a decir que los hinchas no han reconocido lo que hice por el club, así el mismo club no lo haga”, expresó.

“ Yo no espero un homenaje, solo espero que algún día el club reconozca lo que hice por el equipo. No siento que lo reconozcan. En algún momento espero que las cosas se encaminen. El cariño de los hinchas siempre lo he sentido y eso es lo que me reconforta”, sentenció.