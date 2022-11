Sporting Cristal anunció la salida de Omar Merlo del club luego de 5 años de defender la camiseta celeste. El club rimense, como parte de la renovación de su plantel, decidió ya no contar con el zaguero argentino nacionalizado chileno.

El defensor publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que agradece el apoyo y cariño de la hinchada rimense.

“ Hoy me toca despedirme y no sé cómo agradecer a tantas personas, 5 años hermosos, ¡5 años inolvidables! Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida, me llevo a la peruanita más linda (mi hija) y me llevo infinitos de mensajes de cariño y la amistad de mucha gente que nos ha ayudado y nos han hecho sentir en casa, así como nos pasó cuando estuvimos en Chile”, inició.

“Mi familia y yo nos vamos felices y eternamente agradecidos… A mis compañeros y a toda esta familia que compone Cristal les deseo el mayor de los éxitos y siempre voy a estar haciendo fuerzas por ustedes como un hincha más ”, añadió.

“Y por último a esta hinchada, increíble haber recibido tanto amor por parte de ustedes. ¡Fuerza Cristal!”, sentenció.

Merlo completó un total de 35 partidos con el conjunto que dirigía Roberto Mosquera en la temporada 2022, teniendo un total de 3059 minutos.

“¡Gracias, ‘Omi’! Por tu profesionalismo, tu entrega y por siempre dejar todo por la celeste. Fueron hermosos años. Mil veces, gracias por tanto, Campeón” , sostuvo el conjunto del Rímac en su mensaje de despedida.

