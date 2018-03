Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO ONLINE. El cuadro celeste visita hoy a los ayacuchanos Estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta por la fecha 5 del Torneo de Verano. Todo arranca a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Ayacucho FC vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidenicas: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Sporting Cristal llega como favorito para enfrentar a Ayacucho FC en condición de visita. Los de Mario Salas son líderes (e invictos) del Grupo A con 12 puntos.



El último fin de semana, Sporting Cristal goleó 3-0 a Comerciantes Unidos con doblete de su máximo goleador: Emanuel Herrera, quien ya suma 5 tantos en el Torneo de Verano.



Ayacucho FC, por su parte, viene de levantar en el campeonato. Viene de lograr su primera victoria: 2-0 frente a Sport Rosario de local.



Sporting Cristal vs Ayacucho FC: Alineaciones probables



Ayacucho FC: Gianfranco Castellanos; Aldair Perleche, Sixto Ramírez, Rolando Bogado, Anthony Rosell, Tarek Carranza, César Ortiz, Juan Neyra, Bryan Canela, John Obregón, Mauricio Montes.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edinson Chávez, Omar Merlo, Renzo Garcés, Jair Céspedes, Yulián Mejía, Frank Ysique, Gerald Távara (Josepmir Ballón), Alexis Rojas, Fernando Pacheco, Christopher Olivares.