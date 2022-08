Sporting Cristal visitará a Academia Cantolao EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este sábado 6 de agosto por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El partido comenzará desde las 13:15 horas (hora peruana) y se esperan emocionantes incidencias, que podrás seguir AQUÍ.

Sporting Cristal vs. Cantolao EN VIVO: Minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

- Salen los equipos al campo de juego.

Sporting Cristal vs. Cantolao EN VIVO: Minuto a minuto

Sporting Cristal llega al partido en busca de recuperar el gol y seguir en los primeros lugares de la tabla general del Clausura 2022. Los celestes jugaron su último duelo ante Alianza Lima en el Estadio Nacional.

¿A qué hora ver Sporting Cristal vs. Cantolao?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cantolao empezará a partir de las 13:15 horas. Eso sí, aquí también te traemos todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguirlo en vivo y en directo.

Chile: 15:15 horas

Argentina: 15:15 horas

Uruguay: 15:15 horas

Colombia: 13:15 horas

Ecuador: 13:15 horas

México: 13:15 horas

España: 20:15 horas

Si bien los ‘Rimenses’ fueron superiores en varias partes del encuentro, no pudieron anotar en el arco de Saravia, quien fue la figura del partido. Con el resultado Alianza se queda líder con 13 puntos y los celestes cerca con 10 unidades.

Roberto Mosquera tiene claro que les falta definir mejor, según indicó en declaraciones a la prensa: “No estamos de cara al gol felices, a pesar de que tenemos goleadores. No vamos a cambiar la forma de jugar. No sé cuántos equipos tienen las posibilidades que nosotros tenemos para hacer gol. En un día de estos le vamos a hacer cuatro a alguien. Vamos a trabajar en la definición, porque los partidos y campeonatos se ganan con goles”.

Por otro lado, la Academia Cantolao llega tras un empate ante Carlos Mannucci en el estadio Mansiche. El ‘Delfín’ está en la posición número 13 con cinco puntos en cinco partidos, sin embargo, confían en mejorar el resultado de su último enfrentamiento ante los celestes que terminó 2-2.

¿En dónde ver Sporting Cristal vs. Cantolao?

Si vives en Perú y quieres ver el partido entre Sporting Cristal y Cantolao por la Fecha 6 de la Liga 1 2022 debes sintonizar GOLPERU. Este es el canal de TV principa en nuestro país que cuenta con todos los derechos de transmisión del campeonato.

Si vives en el extranjero, los encuentros más importantes del fútbol peruano pueden ser vistos vía GOLTV en todo Latinoamérica y también por la señal de Perú Mágico, especialmente en Chile y Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR