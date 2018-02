Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Gol Perú el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos : EN VIVO EN DIRECTO Los celestes enfrentan al cuadro cutervino este domingo en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Grupo A del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. Sporting Cristal busca un triunfo ante Comerciantes Unidos para alcanzar el liderato de la serie. (Gol Perú) (4:00 p.m.)



El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos será la chance de los celestes de volver a la senda del triunfo y recuperar la motivación tras la derrota ante Lanús en Buenos Aires por la primera fase de la Copa Sudamericana.



De lleno en el plano local el equipo celestes espera un triunfo en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos para encadenar tres triunfos seguidos y mantener el invicto en el Grupo A del Torneo de Verano.



Un posible triunfo en casa, en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, le serviría al equipo que dirige el técnico chileno Mario Salas acercarse al líder de la serie, San Martín, que cuenta con siete puntos, uno menos que los celestes (2°).

Sporting Cristal 2-4 Lanús: resumen y goles



Sin embargo, Sporting Cristal espera el fallo favorable de la Comisión de Justicia tras el suspendido partido de UTC por falta de estadio. Es decir, sumar tres puntos en mesa que los catapultaría al primer lugar.



El rival también juega y aspira a mantenerse en la senda del triunfo tras conseguir un importante empate en el debut en Matute ante Alianza Lima y caer ante San Martín. En el último partido venció a Ayacucho.



"Me parece que es un rival muy difícil, tiene una línea ofensiva que es muy rápida, veloz y hábil. Creo que debería volver Bogado, que no jugó en la tercera fecha por expulsión. Además, defensivamente son muy fuertes”, dijo el DT Mario Salas en la previa del S porting Cristal vs Comerciantes Unidos.

Alineaciones posibles del Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos:



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Marcos López; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Josepmir Ballón; Gabriel Costa, Fernando Pacheco y Emanuel Herrera.



Comerciantes Unidos: Ronald Ruiz; Jonathan Acasiete, robert Servín, Óscar Guerra, Branco; Ever Chávez, Carlos Correa; Junior Aguirre, William Klingender, Jeremías Bogado y Ronal Huaccha.

