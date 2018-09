Sporting Cristal vs Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Deportivo Municipal EN VIVO EN DIRECTO. 'Celstes' reciben etse domingo a 'Ediles' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 11:00 a.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Deportivo Municipal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Sporting Cristal, campeón del Torneo de Verano y Torneo Apertura, está obligado a ganar a Deportivo Municipal para no perder la pisada al pelotón de arriba de la tabla de posiciones. Celestes no ganan hace 2 partidos.

Luego de su empate con sabor a derrota ante Alianza Lima, Sporting Cristal se ubicó en la casilla 8 del Torneo Clausura con 4 puntos. Mientras que Deportivo Municipal ocupa el puesto 5 con 7 unidades.



Deportivo Municipal viene de igualar 0-0 con Sport Boys de local. 'Ediles' son invictos en el Torneo Clausura (2 victorias y un empate).



Cabe resaltar que el Sporting Cristal vs Deportivo Municipal no contará con tribunas populares por seguridad, una dura medida que tomó al ADFP tras incidentes en Matute.