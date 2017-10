Sporting Cristal vsDepotivo Municipal: EN VIVO ONLINE TV Los celestes enfrentan al cuadro edil en el Estadio Municipal Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la fecha 8 del Torneo Clausura del Descebtralizado 2017. Cristal busca un triunfo ante Municipal en su complicada tarea de alcanzar al líder Real Garcilaso. Transmite Gol Perú (canal 14 Movistar Tv) (3:00 p.m.)



El técnico Pablo Zegarra buscará en el Cristal vs Municipal mantener el esquivo sueño de revertir la diferencia de 14 puntos sobre Real Garcilaso, el puntero del Clausura. Por lo menos esa es la idea que intenta tranmistir.



"Lo que está claro es que, como equipo grande, vamos a seguir peleando. Queremos mejorar algunos detalles para que los resultados nos acompañen dentro de la idea de juego que hay, desde el partido contra Municipal vamos a buscar todos los puntos", aseguró Pablo Zegarra previo al Cristal vs Municipal.



No obstante, los puntos de diferencia con los primeros lugares solo hace pensar en un objetivo más terrenal: un cupo a un torneo internacional. Cristal en el octavo lugar de la tabla acumulada, no tiene seguro su presencia en la Copa Sudamericana, es más enfrenta a un rival directo en esa ambición.

La última derrota de 5-3 de Cristal ante Ayacucho:

Cristal 3-5 Ayacucho: Goles y resumen

Pablo Zegarra recuperó en el receso a Carlos Lobatón, Ray Sandoval, Mauricio Viana y Renzo Garcés. Pero, Jair Céspedes sigue siendo baja.



Por su parte, los ediles encaran el Cristal vs Municipal con optimismo. Con ocho puntos de distancia del Garcilaso, la ilusión del título no es lejana.



"El partido del sábado puede ser un punto de quiebre, hemos hecho lo necesario para demostrar que podemos pelear el título, ahora tenemos la oportunidad de ganar y confiar en meternos en la pelea y luchar por la posibilidad de ganar el Clausura", dijo el volante edil, Pablo Lavandeira, un día antes del Cristal vs Municipal.

Probables alineaciones del Cristal vs Municipal:



Sporting Cristal: Carlos Grados; Edinson Chávez, Josepmir Ballón, Renzo Garcés, Luis Abram; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Carlos Lobatón, Ray Sandoval, Irven Ávila y Cristian Ortíz.



Municipal: Erick Delgado; Rodrigo Cuba, Aldair Salazar, Adrián Zela, Eduardo Rabanal; Armando Alfageme, Fredy Álvarez, Rafael Guarderas, Pier Larrauri, Pablo Lavandeira y José Carlos Fernández.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.