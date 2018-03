Sporting Cristal vs Lanús EN VIVO Fecha, hora y canal TV del partido de vuelta de Copa Sudamericana

Sporting Cristal y Lanús buscarán el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana en el partido de vuelta. En el duelo de ida, los celestes cayeron 4-2 en Argentina. ¿Te lo vas a perder? ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Sporting Cristal vs Lanús? El choque se llevará a cabo este miércoles 7 de marzo en el Estadio Nacional de Lima, válido por la vuelta de la Copa Sudamericana.



¿A qué hora se jugará el Sporting Cristal vs Lanús? En Perú arrancará a las 7:45 p.m.. Mientras que en Argentina irá a las 9:45 p.m.. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 9:45 p.m.

Colombia / 7:45 p.m.

Chile / 9:45 p.m.

Ecuador / 7:45 p.m.

México / 6:45 p.m.

Perú / 7:45 p.m.

Paraguay / 9:45 p.m.

Uruguay / 9:45 p.m.

Estados Unidos / 7:45 p.m. (Florida)



¿Qué canal transmitirá el Sporting Cristal vs Lanús? El encargado de pasar el cotejo para toda Latinoamérica es la cadena deportiva Fox Sports.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Lanús vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.

Sporting Cristal vs Lanús: precio de entradas Sporting Cristal vs Lanús: precio de entradas