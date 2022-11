No tuvo un buen arranque Sporting Cristal ante Melgar. Los rimenses salieron a buscar rápidamente el gol en la segunda semifinal de la Liga 1, sin embargo, no solo no lo consiguieron, sino que, además, perdieron a uno de sus hombres más peligrosos: Joao Grimaldo.

El hábil extremo de 19 años, le puso demasiado ímpetu a sus arremetidas al área rival, tanto que, antes de los 30 minutos de juego, sintió una molestia física que le impidió mantenerse en el campo de juego. Al no poder continuar, Grimaldo fue remplazado por Irven Ávila.

Joao Grimaldo se retiró lesionado del duelo entre Sporting Cristal vs. Melgar. (Video: GOLPERU)

Minutos después, las cámaras de la transmisión televisiva de Gol Perú captaron a Grimaldo llorando en el banco de suplentes, frustrado por tener que salir en un partido tan importante.

Para colmo de males, Grimaldo no fue el único que tuvo que salir por lesión en el primer tiempo. Minutos después se sintió Yoshimar Yotún y tuvo que ser cambiado por Leanro Sosa. ‘Yoshi’ también derramó algunas lágrimas al momento de su cambio.

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: Minuto a minuto

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este domingo 6 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional por la segunda semifinal de la Liga 1 2022. El encuentro será transmitido por Gol Perú y el minuto a minuto lo podrás seguir por trome.pe

Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.

TE VA A INTERESAR