Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO cerveceros buscan su primera victoria en Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los cerveceros reciben este jueves al 'Rey de Copas' guaraní en busca de su primer triunfo en el Grupo C de la Copa Libertadores 2019. El duelo en el Estadio Nacional ha sido pactado para las 9:00 p.m. (hora de Perú) y que solo lo podrás seguir exclusivamente por Facebook Watch.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Olimpia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los celestes saben que este Sporting Cristal vs Olimpia es vital para sus intereses y no puede volver a ceder un empate como ante Godoy Cruz (1-1). si desea tener chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde hoy es colero del Grupo C.



Claudio Vivas, moverá alguna piezas para el Sporting Cristal vs Olimpia y le ha dado luz verde al talento de Fernando Pachecho, y Patricio Arce desde el vamos los mismo que al goleador histórico de la Florida: Emanuel Herrera. Similar situación es la de Horacio Calcaterra que regresa por Carlos Lobatón.



El cuadro decano, tres veces campeón de la Libertadores (1979, 1990 y 2002), llega a este Sporting Cristal vs Olimpia, bajo la dirección de Daniel Garnero. El DT argentino pone todas sus fichas en el internacional, Roque Santa Cruz, y el mediocampista William Mendieta en línea de ataque. El artillero Tabaré Viudez, no viejó a Lima por una lesión.



"Esperemos que esa necesidad que ellos tienen de sumar sirva para que sea un partido abierto y que nosotros podamos encontrar nuestros espacios", dijo Santa Cruz, de 37 años.



Sporting Cristal vs. Olimpia: posibles alineaciones



Sporting Cristal: Patricio Álvarez – Cristian Carbajal, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Johan Madrid, Jorge Cazulo – Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz, Patricio Arce – Emanuel Herrera, Fernando Pacheco. DT: Claudio Vivas.



Olimpia: Alfredo Aguilar – Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, Jorge Arias, Maximiliano Olivera – Alejandro Silva, José Leguizamón, Hugo Quintana, William Mendieta – Néstor Camacho, Roque Santa Cruz. DT: Daniel Garnero.