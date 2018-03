Sporting Cristal vs Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Sporting Cristal vsSport Rosario : EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste visita a los auriazules este sábado en el estadio Rosas Pampa de Huaraz por la fecha 9 del Grupo A del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. Cristal busca un triunfo ante Sport Rosario para asegurar el liderato. (5:45 p.m.) (TV: Gol Perú)



Un triunfo celeste en el duelo Sporting Cristal vs Sport Rosario podría encaminar lo que resta del Torneo de Verano y asegurar el primer lugar que le da la opción de disputar el primer título del año en la final.



Por el contrario, un resultado en el Sporting Cristal vs Sport Rosario para los celestes pondría en juego la condición de líder-con 17 puntos-, ya que San Martín (13 puntos), Ayacucho (11 puntos) y su rival de turno (11 puntos) están cerca.



El Sporting Cristal vs Sport Rosario es la oportunidad de los celestes para volver a la senda del triunfo tras sumar dos empates seguidos (Universitario y UTC) y solo dos puntos de los seis en disputa.



En cambio el equipo local, llega con la moral al tope, tras conseguir dos triunfos seguidos (Universitario y Comerciantes Unidos) lo que le permitió trepar hasta el cuarto lugar de la tabla.

"Sport Rosario va a ser un equipo muy distinto al que enfrentamos en Lima, no creo que vayamos a esperar una diferencia como la que hubo acá, va a ser un partido con mucha dificultad. Han subido mucho su nivel individual", dijo el técnico celeste Mario Salas en la previa del Sporting Cristal vs Sport Rosario.



"Si queremos pelear arriba tenemos que ganarle a Cristal. Eso nos serviría mucho en el tema anímico. Hay que ir partido a partido", dijo el golero Salomón Libman en referencia al Sporting Cristal vs Sport Rosario.

Alineaciones posibles del Sporting Cristal vs Sport Rosario:



Sporting Cristal: Álvarez; Céspedes, Revoredo, Merlo, Madrid; Ballón, Cazulo, Calcaterra, Costa, Pacheco y Herrera.



Sport Rosario: Libman, Jasaui, Cánova, Andía, Beltrán, Gonzáles, Goyoneche, Uribe, Arrasco, Etchemaite y Adrianzén.

