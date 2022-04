Sporting Cristal perdió 1-0 ante Talleres por el partido de la tercera jornada del grupo H de la Copa Libertadores en el estadio Mario Alberto Kempes. Con este resultado, los ‘rimenses’ siguen en el fondo de la tabla, sin embargo, la molestia de los hinchas ha tenido un solo receptor: John Jairo Mosquera.

Y es que las actuaciones del delantero colombiano no han sido las mejores, por lo que no se ha consolidado como titular. Ante Talleres, el profesor Roberto Mosquera le dio una nueva oportunidad haciéndolo entrar en el segundo tiempo, no obstante, el atacante volvió a decepcionar.

Y fue una puntual jugada en el minuto 82 del partido, cuando Cristal ya perdía 1-0, la que fue la gota que rebalsó el vaso para los hinchas celestes. Mosquera picó para quedar mano a mano con el portero de Talleres, pero su lentitud no le permitió llegar al balón para definir.

Esta jugada en particular provocó la reacción airada de los aficionados bajopontinos en redes sociales. Comentarios como “Que se vaya”, “No tiene credibilidad”, “Es el peor 9 que vi en Cristal”, inundaron Twitter.

