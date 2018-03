Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO Hora y canal TV por el Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO. Celestes y cremas disputarán uno de los cotejos más atractivos de la fecha 7 del Torneo de Verano. En esta nota conoce la hora y canales de transmisión. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se jugará el Sporting Cristal vs Universitario? El choque se llevará a cabo este domingo en el Estadio Nacional de Lima, que seguro lucirá un gran marco de hinchas.



¿A qué hora y que canales pasarán el Sporting Cristal vs Universitario? Esto arrancará a las 4:00 p.m. y será transmitido por Gol Perú (cable) y Latina (señal abierta).



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Universitario vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Sporting Cristal vs Universitario: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Madrid, Cazulo, Calcaterra, Ballón, Costa, Pacheco, Herrera.



Universitario: Zubczub, Vargas, Benincasa, Velarde, Corzo, Páucar, Balbín, Barco, Siucho, Quintero, Osorio.