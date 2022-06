Alemania vs. Inglaterra EN VIVO Star Plus ONLINE: se enfrentarán este martes 7 de junio desde la 1:45 p. m. (hora peruana) por la segunda fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. El partido también será transmitido por ESPN y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Allianz Arena de Múnich y el árbitro español Carlos del Cerro Grande será el encargado de impartir justicia. Recordemos que en este grupo, Hungría es líder, con tres puntos; en tanto que Alemania e Italia siguen, con una unidad. Inglaterra cierra la zona sin haber sumado.

¿En qué canal ver partido Alemania vs. Inglaterra en vivo?

Argentina : Star+

: Star+ Bolivia : Star+

: Star+ Brasil : Star+

: Star+ Chile : Star+

: Star+ Colombia : Star+

: Star+ Ecuador : Star+

: Star+ Internacional : UEFA.tv

: UEFA.tv México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Paraguay : Star+

: Star+ Perú : Star+

: Star+ Reino Unido : Channel 4, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live

: Channel 4, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live Estados Unidos : Fubo Sports Network, ViX

: Fubo Sports Network, ViX Uruguay : Star+

: Star+ Venezuela: Star+

¿A qué hora ver partido Alemania vs. Inglaterra en vivo?

Estados Unidos – 11.45 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 1.45 p. m. hora de Texas

Perú – 1.45 p. m.

Ecuador – 1.45 p. m.

Colombia – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Miami

Chile – 2.45 p. m.

Bolivia – 2.45 p. m.

Venezuela – 2.45 p. m.

Paraguay – 2.45 p. m.

Uruguay – 3.45 p. m.

Argentina – 3.45 p. m.

Brasil – 3.45 p. m.

Inglaterra - 7.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

El objetivo de la selección alemana es disipar las dudas de su irregularidad y volver a pelear por cosas importantes en las distintas competencias. La llegada del entrenador Hansi Flick fue positiva en ese sentido, aunque el buen desempeño del equipo no pudo reflejarse en el arranque de la UEFA Nations League.

A pesar de salir con sus mejores armas, los ‘Teutones’ no lograron doblegar a una debilitada Italia y solo sacaron un empate, tras iniciar perdiendo. El autor del único gol del combinado fue el mediocampista Joshua Kimmich, quien volverá a ser titular en la venidera presentación.

Esta vez habrá más presión para Alemania, dado que estará en casa, en compañía de sus hinchas, y debe sumar un triunfo para mantenerse en la pelea por el primer lugar. A diferencia del juego anterior, todo apunta a que Timo Werner será suplente y Kai Havertz liderará la ofensiva, en compañía de Serge Gnabry y Thomas Müller.

Por su parte, la selección de Inglaterra viene de perder sorpresivamente en su visita a Hungría, resultado que rompió la racha de 22 duelos consecutivos sin conocer la derrota. Sin duda, fue un duro golpe para el entrenador Gareth Southgate, que debe afinar detalles en su proyecto.

Debido al poderío de los rivales en la presente UEFA Nations League, ‘The Three Lions’ deben robar puntos de visita, para no perder riesgo de bajar a la Liga B. Ante la necesidad de una victoria, el estratega apostaría por la inclusión del experimentado Raheem Sterling en ataque, para alimentar a Harry Kane.

Alemania vs. Inglaterra: historial de partidos

Desde octubre del 2000, los partidos Alemania vs. Inglaterra se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Teutones’: ganaron cinco veces y perdieron en cuatro oportunidades.

29-06-2021: Inglaterra 2-0 Alemania - Eurocopa

10-11-2017: Inglaterra 0-0 Alemania - Amistoso

22-03-2017: Alemania 1-0 Inglaterra - Amistoso

26-03-2016: Alemania 2-3 Inglaterra - Amistoso

19-11-2013: Inglaterra 0-1 Alemania - Amistoso

27-06-2010: Alemania 4-1 Inglaterra - Copa del Mundo

19-11-2008: Alemania 1-2 Inglaterra - Amistoso

22-08-2007: Inglaterra 1-2 Alemania - Amistoso

01-09-2001: Alemania 1-5 Inglaterra - Eliminatorias

07-10-2000: Inglaterra 0-1 Alemania - Eliminatorias

Alemania vs. Inglaterra: historial de partidos

Alemania: Manuel Neuer; Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum; Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan; Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala y Kai Havertz.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Reece James, Declan Rice, Kalvin Phillips, Bukayo Saka; Raheem Sterling, Harry Kane y Jack Grealish.