Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 25 de la Bundesliga, este sábado 5 de marzo desde las 9:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), #Vamos, Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Buscando una nueva victoria que lo acerque al título de la liga alemana, el líder Bayern Múnich recibirá a Bayer Leverkusen, que marcha en el tercer puesto, con catorce puntos menos que los bávaros (44 contra 58). que Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

Bayern Múnich vs. Leverkusen: a qué hora y dónde ver partido

México - 8:30 a.m. - Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fox Sports App y Fox Sports Cono Norte

Perú - 9:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Ecuador - 9:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Colombia - 9:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Bolivia - 10:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Venezuela - 10:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Paraguay - 11:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Chile - 11:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Argentina - 11:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Uruguay - 11:30 a.m. - Star+(Star Plus)

Brasil - 11:30 a.m. - TV Cultura

España - 3:30 p.m. - #Vamos, Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+

La fase crítica puede no haber llegado a su fin. En la última jornada, el Bayern Múnich sufrió para ganar por 1-0 al Eintracht Frankfurtt. En muchos compromisos recientes, el equipo de Julian Nagelsmann ha estado lejos de lograr el control que suele conseguir en los partidos.

Sin embargo, hay un dato positivo y es que la enfermería ha empezado a desocuparse. Thomas Müller, tras una infección de coronavirus, ha vuelto a los entrenamientos lo mismo que Manuel Neuer después de una operación de meniscos.

Para Neuer el partido contra el Leverkusen llega demasiado pronto. Pero es bastante probable que Müller esté en el once inicial con lo que Robert Lewandowski contaría con su socio ideal.

Alphonso Davies, recuperándose de una miocarditis, seguirá estando ausente. También faltarán Leon Goretzka, que apenas ha empezado a correr con normalidad tras un problema de rodilla, y Lucas Hernández, sancionado por acumulación de amarillas.

El partido entre la primera y la tercera delantera más goleadora -el Bayern tiene 75 goles en 24 partidos y el Leverkusen 63- se espera bastante ofensivo. Es improbable que, como hacen muchos equipos ante el Bayern, el Leverkusen intente encerrarse atrás.

Al final el partido puede ser un típico choque de ida y vuelta lo que, a la postre, puede favorecer al Bayern si encuentra espacios para explotar todo su potencial ofensivo.

Una duda es si Julian Nagelsmann apostará por su esquema más ofensivo, renunciando a un defensa para jugar una línea de tres atrás, un doble pivote y cinco hombres de ataque, o si opta por un 4-2-3-1.

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: últimos enfrentamientos

Leverkusen 1-5 Bayern Múnich | 2021

Bayern Múnich 2-0 Leverkusen | 2021

Leverkusen 1-2 Bayern Múnich | 2020

Leverkusen 2-4 Bayern Múnich | 2020

Leverkusen 2-4 Bayern Múnich | 2020

Bayern Múnich 1-2 Leverkusen | 2019

Leverkusen 3-1 Bayern Múnich | 2019

Bayern Múnich 3-1 Leverkusen | 2018

Leverkusen 2-6 Bayern Múnich | 2018

Leverkusen 1-3 Bayern Múnich | 2018

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: probables alineaciones

Bayern Múnich: Ulreich, Pavard, Süle, Upamecano, Kimmich, Gnabry, Musiala, Sane, Coman, Müller y Lewandowski. DT: Julian Nagelsmann

Bayer Leverkusen: Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker, Aránguiz, Demirbay, Adli, Wirtz, Diaby y Alario. DT: Gerardo Seoane.

Con información de AFP.