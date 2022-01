Boca Juniors vs. U. de Chile EN VIVO ONLINE vía Star Plus EN DIRECTO sigue el juego amistoso por el Torneo de Verano 2022, este viernes 21 de enero desde las 7:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus) y Fox Sports Premium. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el peruano Luis Advíncula, Boca Juniors afrontará un nuevo desafío de pretemporada cuando se mida con Universidad de Chile en La Plata. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Boca Juniors vs. U. de Chile: horarios y canales dónde ver partido

México - 6:15 p.m.

Perú - 7:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Ecuador - 7:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Colombia - 7:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Bolivia - 8:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Venezuela - 8:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Paraguay - 9:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Chile - 9:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Argentina - 9:15 p.m. Star+ (Star Plus) y Fox Sports Premium

Uruguay - 9:15 p.m. Star+ (Star Plus)

Brasil - 9:15 p.m.

España - 1:15 a.m. (sábado 21 de enero)

El ‘Xeneize’ arrancó el certamen amistoso con una importante victoria (2-0) sobre Colo Colo el reciente lunes. Diego Gónzalez y Exequiel Zeballos anotaron los goles del partido, que dejó buenas sensaciones en el equipo dirigido por Sebastián Battaglia.

Uno de los jugadores que tuvo un destacado rendimiento fue Luis Advíncula, que cubrió son solvencia su zona y se mostró como un duro escollo de sobrepasar.

“Boca es un equipo grande, es un equipo que tiene que pelear todos los campeonatos, así que vamos paso a paso y seguir por esa senda”, aseguró a ESPN el ‘Rayo’, que jugó los 90 minutos ante el ‘Cacique’ de Gabriel Costa.

Ante U. de Chile, Boca contaría con la presencia de Agustín Almendra, después de que el mediocampista haya tenido discrepancias con el técnico y razón por la cual no participó del encuentro con Colo Colo.

El nuevo partido que afrontará Boca se dará en medio de los rumores sobre la inminente de Darío Benedetto. Los hinchas ya esperan con ansias el regreso del ‘Pipa’.

Universidad de Chile intentará dar la sorpresa a Boca, luego de caer 2-1 a manos de Colo Colo en el superclásico chileno, válido por el Torneo de Verano.

“Nos faltó posesión, administración de balón, entregamos mucho la pelota al rival, entonces esta semana hemos trabajado mucho sobre la posesión y sobre cómo recuperar el balón de manera más junta y ordenada, en bloque”, analizó el técnico de la U. de Chile, Santiago Escobar, en diálogo con Pauta de Juego, de Radio Pauta.

Boca Juniors vs. U. de Chile: probables alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra, Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez, Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

U. de Chile: Hernán Galíndez, Jonathan Andía, Luis Casanova, José María Carrasco, Marcelo Morales, Camilo Moya, Felipe Seymour, Junior Fernandez, Pablo Aránguiz, Cristóbal Muñoz y Ronnie Fernández. DT: Santiago Escobar.