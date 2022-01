Camerún vs. Gambia EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO sigue el juego por cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, este sábado 29 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star Plus (Star+). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Camerún y Gambia lucharán por el primer boleto para la ronda de semifinales de la trigésimo tercera edición de la Copa Africana de Naciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Japoma.

Camerún vs. Gambia: a qué hora juegan y dónde ver transmisión

México - 10:00 a.m. - ESPN3 Mexico y Star+ (Star Plus)

Perú - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Ecuador - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Colombia - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Bolivia - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Venezuela - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Paraguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Chile - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Argentina - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Uruguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN

Brasil - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Los ‘Leones Indomables’ continuarán su camino en el certamen de naciones africanas, buscando alcanzar su sexta estrella para así ponerse a uno de Egipto en la tabla histórica.

Camerún avanzó a octavos de final, luego de quedar como líder de su serie, producto de las victorias sobre Burkina Faso y Etiopía, y el empate frente a Cabo Verde.

Ya en la instancia a donde llegaron los dieciséis mejores, los cameruneses sufrieron más de la cuenta para imponerse (2-1) a Comoros, que se presentó con un jugador de campo como arquero, a causa de los contagios de COVID-19 de sus guardametas.

“Es un campeonato muy, muy difícil. Los equipos de nivel medio son muy buenos y están muy bien organizados. Se defendieron con 10 jugadores en 30 metros, jugaron por el resultado. Mi equipo podría hacerlo mejor. No estuvo al nivel que puede estar”, analizó el seleccionador de Camerún, Toni Conceicao, al final del encuentro.

Por su parte, Gambia ha superado las expectativas en su primera presencia en la Copa Africana de Naciones e intentará seguir escribiendo con letras doradas su historia.

La víctima reciente de Gambia fue Guinea, a la que derrotó por 1-0 gracias al gol de Musa Barrow, hombre del Bologna de la Serie A y acaso su principal arma de ataque.

En tanto que en la etapa de grupos, los ‘Escorpiones’ superaron a Túnez y Mauritania e igualaron con Mali.

“Quiero desarrollar este equipo para ganarme el respeto en África y este es el mejor objetivo, porque puedes hacer un buen torneo una vez y nunca clasificarte después, lo cual no es bueno”, comentó el preparador de los gambianos, el belga Tom Saintfiet.

Camerún vs. Gambia: alineaciones probables

Gambia: Jobe, Modou, Colley, Sanneh, Tore, Marreh, Adams, Darboe, Colley, Barrow y Ceesay.

Camerún: Onana, Fai, Ngadeu, Castelletto, Nouhou, Ngamaleu, Honglo, Zambo Anguissa, Toko Ekambi, Choupo-Moting y Aboubakar.