Manchester City vs. Manchester United EN VIVO vía Star Plus ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este domingo 6 de marzo por la Premier League en el Etihad Stadium a partir de las 11:30 a. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva mediante ESPN y Star Plus.

Los ‘Ciudadanos’ son líderes en la tabla con 66 puntos y llegan a este encuentro tras vencer por 2-0 a Peterborough United a mitad de semana por la FA Cup. Asimismo, en la reciente fecha por el torneo local, derrotó 1-0 a Everton (gol de Phoden) y ahora, esperan conseguir una victoria frente los ‘Red Devils’ para continuar en la cima.

En la víspera, el técnico de Manchester City, Pep Guardiola, resaltó las capacidades de Cristiano Ronaldo. “Es uno de los mejores jugadores de los últimos 15 años junto a Messi. No volveremos a ver algo así. Cuando consigues tantas cosas estás bajo escrutinio cada día. Especialmente hoy en día con las redes sociales. Ha sido demasiado bueno y es un finalizador excepcional. Fue una gozada verle jugar todos estos años”, señaló.

De la misma manera, mencionó cuál será la técnica que empleará para anular al ‘Comandante’. “Tenemos que manejar el juego y la fuerza, evitar que se acerque a la pelota. Cuando jugamos en Old Trafford controlamos el partido, y la primera vez que llegó, Ederson hizo una parada increíble”, explicó.

“(Cristiano Ronaldo) Es uno de los mejores, una máquina de hacer goles, y siempre tiene una mentalidad muy fuerte. Maneja la presión sin problemas, ha sabido manejar las expectativas durante su carrera de una forma positiva”, añadió.

City vs. United: a qué hora juegan el derbi de Manchester

Perú: 11:30 a. m.

Ecuador: 11:30 a. m.

Colombia: 11:30 a. m.

México: 10:30 a. m.

Uruguay: 1:30 p. m.

Argentina: 1:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Manchester City vs. Manchester United: dónde ver la transmisión

Perú: ESPN y Star Plus.

Ecuador: ESPN y Star Plus.

Colombia: ESPN y Star Plus.

Uruguay: ESPN y Star Plus.

Argentina: ESPN y Star Plus.

Chile: ESPN y Star Plus.

Por otra parte, Manchester United llega a este encuentro tras empatar sin goles ante Watford. Cristiano Ronaldo y compañía intentaron, pero no lograron vulnerar el arco rival. Sin embargo, el elenco dirigido por Ralf Rangnick aún se mantiene en el cuarta puesto (zona de Champions League) con 47 unidades.

En la víspera, el técnico de los ‘Red Devils’ habló sobre cómo afrontará el cotejo frente a los ‘Ciudadanos’ y además, se refirió acerca de una mejor en el equipo. “Estaría más preocupado si no creamos oportunidades, pero la forma en que hemos estado jugando y la forma en que creamos esas oportunidades fue buena”, señaló en conferencia de prensa.

“Además, contra el balón, cuando el otro equipo estaba en posesión de la pelota, fuimos compactos y no permitimos demasiadas ocasiones. Eso es exactamente lo que necesitamos en el partido contra el Manchester City”, añadió.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 11 de noviembre del 2021. Los dirigidos por Pep Guardiola vencieron gracias a un autogol de Eric Bertrand y un tanto de Bernardo Silva.

Manchester City vs. Manchester United: posibles formaciones

Manchester City: Ederson, John Stones, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Phil Foden, Bernardo Silva y Raheem Sterling.

Manchester United: David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles, Fred, Nemanja Matic, Anthony Elanga, Paul Pogba, Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo.