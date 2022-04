Inter de Milán vs. Hellas Verona EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 32 de la Serie A este sábado 9 de abril del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Giuseppe Meazza.

Los interistas no quieren bajarse de la pelea por el Scudetto. Por ello, el equipo de Simone Inzaghi tiene la obligación de obtener tres puntos que le permitan seguir en la pelea. Hasta aquí, los ‘Neroazzurros’ sumaron 63 y van detrás de Napoli (66) y Milan (67).

¿A qué hora juegan Inter de Milán vs. Hellas Verona por Serie A?

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

México – 11:00 a.m.

Chile – 12:00 m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 6:00 p.m.

Inter llegó a esta contienda después de conseguir una victoria importante frente a Juventus. Hakan Calhanoglu fue el autor del 1-0 para el éxito. Con miras a este choque, el DT puede realizar alguna modificación en el equipo. En tal sentido, Joaquín Correa reemplazaría a Lautaro Martínez.

De su lado, Hellas Verona desea clasificarse para un torneo internacional para la siguiente campaña. El combinado amarrillo y azul tiene 45 puntos y, por ahora, está alejado a siete de los lugares que otorgan un espacio en la Conference League, el nuevo torneo de UEFA.

Inter de Milán vs. Hellas Verona: canal de transmisión

Para ver el partido entre Inter de Milán y Hellas Verona de la Serie A hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar Vamos. Si te encuentras en México, Centroamérica y Sudamérica puedes verlo únicamente en español vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Inter de Milán vs. Hellas Verona por Serie A?

Para ver la transmisión online del partido entre Inter de Milán y Hellas Verona puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Inter de Milán vs. Hellas Verona: posibles alineaciones del partido

Inter de Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa, Dzeko.

Hellas Verona: Montipo; Casale, Gunter, Ceccherini, Faroni, Tameze, Ilic, Lazovic, Bessa, Caprari, Simeone.